«Отец, я тебя не подведу!»: сын бойца СВО стал лучшим инспектором ДПС в Лениногорске

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Старший лейтенант полиции Риваль Бадретдинов – инспектор ДПС из Лениногорска, победитель республиканского конкурса «Лучший экипаж ДПС ГИБДД». На его счету – сотни выявленных нарушений, десятки задержанных нетрезвых водителей, и главное – уважение коллег, земляков и гордость отца. А отец – военнослужащий, участник СВО, награжденный орденом Мужества. И когда сын провожал его на фронт, сказал главное: «Отец, я тебя не подведу!».

Риваль Бадретдинов пришел в Госавтоинспекцию Лениногорска в 2019 году. Тогда он только вернулся из армии, где проходил срочную службу в Хабаровске – в батальоне связи танковых войск. Дисциплина, стрессоустойчивость, умение работать в команде и техническая грамотность стали его базой для гражданской службы. Но решение идти в ГИБДД было не спонтанным. Посоветовал друг семьи. Поддержали родители – Рамиль Гадылевич и Дина Агзамовна.

«Недостатки у службы есть. Опасная для жизни работа, дежурства в праздники, постоянные конфликты с нарушителями, загазованный воздух… Но я понимал, на что иду», – не скрывает Риваль.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Он прошел все испытания: медицинскую комиссию, нормативы по физической подготовке, психологическое тестирование, собеседование и стажировку. Затем – курсы в Набережных Челнах. И сегодня он служит в должности государственного инспектора группы технического надзора и регистрации автомототранспортных средств.

«После прохождения шестимесячных курсов Риваль овладел необходимыми знаниями. В настоящее время он обладает отличной профессиональной компетенцией: корректен, соблюдает правила вежливости и этики, обладает спокойствием и хладнокровием, умеет быстро анализировать и оценивать ситуацию», – рассказывает начальник Госавтоинспекции Лениногорска Елена Никитина.

С напарником – лейтенантом полиции Сергеем Макаровым – Риваль патрулирует дороги Лениногорского района. По итогам года их экипаж стал лучшим: почти 600 выявленных нарушений, в том числе – пьяные водители и те, кто повторно сел за руль после лишения прав.

«Алкоголь и вождение – это смертельная комбинация! Каждый год тысячи людей погибают из-за водителей в состоянии опьянения. Как важно, что наши инспекторы бдительны и вовремя выявляют нарушителей», – подчеркивает Елена Никитина.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Для самого Риваля в службе главное – коллектив и человеческие отношения.

«Взаимовыручка, взаимопонимание, взаимоуважение коллег и руководства – вот то, что я больше всего ценю в нашем дружном коллективе. Это дает хороший стимул достойно исполнять профессиональные обязанности и, как результат, побеждать в конкурсах», – отмечает Риваль.

Риваль родом из села Зеленая Роща. Здесь его хорошо помнят и по-прежнему гордятся. Его классный руководитель, учитель истории и географии Гульфия Саиетгалиева вспоминает:

«Я отчетливо помню, как этот белокурый мальчик впервые смело переступил порог нашей школы. Это был невероятно открытый и улыбчивый человечек. Надо отметить, что он таким и остался до 9-го класса. Очень позитивный, добродушный, коммуникабельный – у него было много друзей, не только в своем классе. И у старшеклассников он пользовался уважением. Отзывчивый: благодаря пытливому уму и хорошей памяти он быстро выполнял контрольные, и я отпускала его домой, но Риваль не уходил – подсказывал другим», – отмечает она.

Учительница также вспоминает его как активного участника школьных спортивных соревнований.

«Будь то волейбол, баскетбол или хоккей – он всегда защищал спортивную честь школы. У него отличные технические приёмы, тактическое мышление и командный дух», – добавила Саиетгалиева.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Недавно в Зеленой Роще прошла встреча выпускников. Прошло 10 лет со дня окончания школы. Среди пришедших – и Риваль, уже в звании старшего лейтенанта. Он был единственным, кто пришел с супругой.

«Адиля – тоже моя ученица, только она младше Риваля. Я видела, как их глаза светятся счастьем, когда они встречались взглядами. Чувствовалось, что это не просто семья – это команда», – улыбается Гульфия Габдулхаевна.

Познакомились Адиля и Риваль еще в школьные годы. В 2018 году начали встречаться. «Как ухаживал? Читал Адиле стихи Есенина», – улыбается Риваль. В 2022 году сыграли свадьбу. Сегодня у них двое сыновей – Радель и Рамир.

«Теперь я не только счастливый муж, но и заботливый отец!» – говорит он.

Старший брат Риваля, Раиль, выбрал путь службы в МЧС. А их отец – Рамиль Гадылевич Бадретдинов – с 2006 года служит в Вооруженных силах РФ. С началом СВО он подписал контракт и отправился на фронт. Назначен старшиной в разведывательную роту. Не раз получал осколочные ранения. За мужество награжден орденом Мужества.

«Я знаю, что ты никогда меня не подведешь», – ответил отец сыну на прощание.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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