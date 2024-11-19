На своем первом большом концерте Саида Мухаметзянова приоткроет завесу тайны личной жизни

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Организаторы первого большого концерта Саиды Мухаметзяновой на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали, что в ходе представления певица поделится секретами своей личной жизни. Концерт под названием «Ярату» состоится 6 декабря в казанском КРК «Пирамида».

Режиссер концерта Гульназ Сафарова сообщила, что зритель узнает любимую артистку с разных сторон, а название мероприятия «Ярату» («Любовь») раскрывает многие аспекты жизни.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это первый масштабный концерт Саиды. Концепция построена так, что мы увидим Саиду и как продолжательницу национальных традиций в песенном искусстве, и как певицу, с успехом исполняющую современные композиции. Есть мнение, что Саида поет только народные песни. На самом деле не так — она разносторонняя исполнительница. В татарском языке слово "ярату" имеет глубокое значение, это емкое понятие», — пояснила Гульназ Сафарова.

По ее словам, основная аудитория Саиды Мухаметзяновой — татарская интеллигенция. Также режиссер отметила, что концерт будет состоять из четырех частей.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Первый блок — это любовь к родному языку и родной земле. Саида — девушка, внесшая большой вклад в популяризацию татарского языка и Татарстана во всем пире. Вторая часть — любовь к своей семье, родным, своему роду. В третьей части "любовь" — романтическое чувство. Любовь к юноше. Здесь мы постарались немного раскрыть личную жизнь Саиды. Мы скажем, свободно сердце Саиды или нет. В четвертой части будет презентация альбома "Эсперанто". Здесь мы показали любовь Саиды к музыке», — объяснила она.

Финалистка конкурса «Голос. Дети» на Первом канале, участница полуфинала шоу «ГОЛОС — OVOZ» (Узбекистан) Саида Мухаметзянова поделилась деталями того, как идет подготовка к концерту.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Репетиции начались, каждый день хожу на уроки вокала. В концерте будет инструментальный ансамбль "Мирас", скоро начнутся репетиции с ними. К сожалению, приглашенный на концерт наш узбекский гость приехать не сможет. Что касается личной жизни, в последние два года мне приходит множество вопросов по этому поводу. Решила на них ответить на своем концерте. Ответ узнаете, когда придете на концерт», — сказала она.

По словам артистки, на концерте прозвучат песни на татарском, русском, китайском, арабском, узбекском, крымскотатарском языках.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Продюсер Саиды — ее отец Айрат Мухаметзянов напомнил о предыдущих концертах певицы.

«Саида выступает с пяти лет. Когда мы переехали из Казани в город Верхняя Пышма на Урале, она училась в музыкальной школе. В девятилетнем возрасте ее первый концерт состоялся на сцене музыкальной школы. Ее второй концерт прошел в Доме дружбы народов, когда Саиде было примерно 13-14 лет. После возвращения с проекта „Голос. Дети”, она провела двухчасовой творческий вечер в комплексе „Туган авылым”. Три года назад был ее концерт в Санкт-Петербурге. Опыт у нее есть. В этом году в КЦ "Чулпан" провели ее концерт. Сейчас вот собираемся провести концерт на большой сцене», — отметил он.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.