Отец обвиняемого в убийстве девушки и ее родителей на Чуйкова: «Он любит ее до сих пор»

В Верховном суде Татарстана близится к завершению рассмотрение дела о жестоком убийстве целой семьи в Казани. На скамье подсудимых – 23-летний Рустам Мухамадуллин. Именно он, по версии следствия, зарезал свою возлюбленную и ее родителей. Трагедия произошла ночью 7 января прошлого года в одном из домов на улице Чуйкова.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Совсем скоро по делу стороны должны будут выступить в прениях. Однако процесс завис на нескольких свидетелях – сегодня прокуратура заявила, что нужно допросить следователя и экспертов. Якобы в материалах дела есть неточности, в частности в протоколе осмотра места происшествия следователь не указал несколько вещественных доказательств.

«Это была ночь. Тогда в квартире было много народу. Я, криминалисты и еще несколько следователей. Все работали в разных комнатах. Кто-то в спальне, другие в зале», – пояснил суду старший следователь.

Как оказалось, среди изъятых вещдоков следователь не указал деревянную палку со следами крови и отпечаток от обуви, оставшийся на одеяле.

«Многие образцы изымались параллельно. И возможно, что их изъятие происходило уже после того, как был составлен протокол осмотра места происшествия», – объяснил следователь.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Еще один вопрос, который волновал обе стороны – мгновенно ли наступила смерть девушки и ее родителей? На этот вопрос суду ответил судебно-медицинский эксперт.

«Повреждения, которые получили потерпевшие, были весьма обширны. Началось кровотечение. Такие ранения мы относим к категории тяжким, могли стать причиной смерти. При этом, скончаться от них человек может спустя несколько минут. А в данном случае, у потерпевших было время, чтобы покинуть квартиру», – высказал свое мнение суд-мед эксперт.

Напомним, что тела главы семьи и его супруги были обнаружены в подъезде дома, а девушки – в квартире. На их телах эксперты насчитали почти 30 ножевых ранений. Следствие считает, что причиной жестокой расправы стало то, что отец девушки был против отношений между молодыми.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

После того, как Мухамадуллин расправился с семьей, он попытался свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна четвертого этажа. Благодаря усилиям врачей, молодого человека удалось спасти. Теперь ему вменяют убийство с особой жестокостью. Свою вину он не признает и настаивает, что не может ничего вспомнить.

«Единственное, что он помнит, как он зашел в квартиру и на него резко кто-то накинулся. Потом он внезапно очнулся и увидел, как перед ним лежит его девушка, и потерял сознание снова. Очнулся он уже в больнице. Мой сын не мог этого сделать, он любил ее и любит до сих пор. Даже, когда ему сообщили о ее смерти, он не мог прийти в себя», – рассказал отец Мухамадуллина.

Кому поверит суд, станет известно совсем скоро. Если вина Мухамадуллина будет доказана, то ему может грозить пожизненный срок.