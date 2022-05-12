«Он поднимал на нее руку»: зарезавший подругу и ее родителей казанец жалуется на амнезию

Новые подробности тройного убийства на Чуйкова в Казани стали известны сегодня в Верховном суде РТ. Обвиняемый в жестокой расправе над своей девушкой и ее родителями убеждает суд, что ничего не помнит. Родные, друзья семьи и следствие уверены: в ночь после Рождества подсудимый шел их убивать. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Рустам Мухамадуллин, обвиняемый в жестокой расправе над своей девушкой и ее родителями, убеждает суд, что ничего не помнит Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

На телах погибших насчитали 30 ножевых ранений

«Я ничего не помню», – именно так на вопрос суда о том, признает ли свою вину по делу о тройном убийстве, ответил 23-летний казанец Рустам Мухамадуллин. Сегодня молодой человек оказался на скамье подсудимых в Верховном суде РТ.

Трагедия произошла ночью 7 января прошлого года в одном из домов на улице Чуйкова. Рустам пришел в гости к своей девушке Камиле, ей было 18 лет. Дома были и ее родители – 59-летняя мать и 62-летний отец. В какой-то момент между родителями девушки и молодым человеком вспыхнула ссора. Рустам схватил нож, зарезал супружескую пару, затем набросился на свою избранницу. На их телах эксперты насчитали почти 30 ножевых ранений.

«Подсудимый действовал умышленно, он желал своей избраннице и ее родителям смерти. Сначала Мухамадуллин нанес свыше девяти ударов ножом главе семьи, затем шесть ударов его супруге. Своей девушке подсудимый нанес не менее 12 ударов», – зачитала государственный обвинитель.

Следствие и гособвинение уверено: с семьей расправился именно Рустам. Из материалов дела следует, что молодой человек заранее продумал план и купил в магазине кухонный нож. Именно этот нож следователи нашли потом на месте преступления и приобщили к делу как главное вещественное доказательство. К тому же, по версии следствия, у парня был мотив – родители девушки запрещали им встречаться.

Расправившись с семьей, Рустам попытался свести счеты с жизнью. По версии следствия, он несколько раз ударил себя тем же ножом в живот и выпрыгнул из окна квартиры, она была на четвертом этаже. Следствие уверено, что он решился на такой шаг, чтобы отвести от себя подозрения.

Следствие и гособвинение уверено: с семьей расправился именно Рустам. Из материалов дела следует, что молодой человек заранее продумал план и купил в магазине кухонный нож Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Из реанимации сразу в СИЗО

Крики и шум услышали соседи, они же вызвали полицейских.

Тела супругов стражи порядка нашли в подъезде, чуть дальше на полу в квартире лежала Камиля. Все трое к этому моменту были уже мертвы. Рустама обнаружили под окнами дома без сознания, в карете скорой помощи его доставили в 7-ю горбольницу. Ему сделали несколько операций, после чего перевели в реанимацию.

Как только парень пошел на поправку, Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал его и отправил в СИЗО.

«Как Рустам смог девять раз ударить себя ножом?»

«Я знаю всю кухонную утварь. Я жил с ними в этой квартире до того, как женился. Не было у них такого ножа дома. Родители всегда пользовались комплектом, который у них стоял на столе», – уверенно заявил в суде брат погибшей Камили.

В суде брат погибшей Камили уверенно заявил, что у родителей дома не было такого ножа Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Версия о том, что Рустам заранее купил нож, принес его домой к своей избраннице, зарезал им ее и родителей, вызвала большие сомнения у защиты подсудимого. К слову, в суде его интересы представляют сразу два адвоката – Николай Иванов и Фархат Канафиев. Оба настаивают, что следствие велось с нарушениями. Более того, настаивают защитники, непонятным осталось то, каким образом молодой человек сам себя ударил ножом аж девять раз.

«Еще одна проблема заключается в том, что наш доверитель не может сказать, признает он вину или нет. Он не помнит того, что происходило внутри квартиры. И это не позиция защиты, а оценка специалистов, которые проводили психиатрическую экспертизу. У него признали амнезию», – рассказал адвокат подсудимого Николай Иванов.

Интересы подсудимого представляют сразу два адвоката – Николай Иванов и Фархат Канафиев. Оба настаивают, что следствие велось с нарушениями Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Взломал в сети аккаунт Камили и залил интимное фото

О своем избраннике Камиля практически никому не рассказывала. О нем знала лишь ее лучшая подруга Валерия. Сегодня девушка пришла в суд как свидетель.

«О Рустаме я узнала летом 2020 года. Мне о нем рассказала Камиля. Сказала, что она начала общаться с неким молодым человеком. Все было вроде нормально, она не жаловалась», – вспоминала Валерия.

Валерия видела Рустама два раза. Первый раз Камиля пришла с ним на прогулку с подругой в августе, затем в середине сентября. Тогда молодой человек показался Валерии адекватным, проблемы начались позже…

«Камиля постоянно училась, работала, у нас не было времени встретиться. Потом она уволилась, стала из дома выходить реже. Как-то она мне стала говорить, что боится выходить на улицу, мол, Рустам запрещает ей ходить куда-либо без него», – рассказала подруга погибшей.

Однажды, как рассказала Валерия, Камиля удалила в соцсетях все фотографии. Девушка очень сильно удивилась и стала спрашивать у подруги, в чем причина. Ответ Камили шокировал подругу – та сказала, что Рустам взломал ее страницу и выложил на ней чужую фотографию обнаженной девушки. Позже это же фото молодой человек прислал ее отцу.

«Они постоянно ссорились. Он ей все запрещал. Она говорила, что устала от него. Последней каплей стал случай, когда она вышла прогуляться с подругой и не брала трубку. Рустам встретил ее у подъезда, начал кричать на нее, даже толкнул. То есть он начал поднимать на нее руку», – добавила Валерия.

О своем избраннике Камиля практически никому не рассказывала. О нем знала лишь ее лучшая подруга Валерия Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Поняв, что натворил, молодой человек попытался помириться со своей избранницей. Он обратился за помощью к Валерии.

«Сначала он мне писал не часто. Потом он стал мне написывать все больше и названивать. Меня это начало нервировать. У него была какая-то мания. Он все время повторял, что любит Камилю. Было ощущение, что он под гипнозом», – вспоминала подруга погибшей.

Так или иначе, девушка все-таки решилась порвать с Рустамом. Более того, выяснилось, что она начала общаться с другим молодым человеком. Увы, отношения продлились совсем недолго, спустя пару недель их знакомства Камили не стало. Валерия призналась – она жалеет, что не обратилась вовремя в полицию и не смогла предотвратить трагедию.

Ожидается, что суд допросит еще нескольких свидетелей, после чего Рустам расскажет свою версию случившегося и стороны перейдут к прениям. Если вина молодого человека будет доказана, ему будет грозить пожизненное лишение свободы.