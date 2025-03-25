«Отец Героя»: в Камских Полянах открылась выставка памяти погибших защитников Отечества

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Камских Полянах открылась передвижная выставка «Отец Героя», посвященная году защитников Отечества. Экспозиция представляет собой 45 фотографий отцов с портретами сыновей – молодых бойцов, погибших в зоне СВО при исполнении воинского долга. Эти снимки – больше, чем просто фотографии. Это память о настоящих героях, отдавших свои жизни за мирное будущее своих семей и всей страны.

На кадрах – мужчины, крепко держащие в руках портреты своих сыновей. У некоторых в руках награды, личные вещи, военные жетоны – всё, что осталось от их героических детей. Эти молодые ребята навсегда останутся в памяти родных и всей страны воинами, патриотами, защитниками.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Выставка организована по инициативе депутата Госдумы Татьяны Ларионовой при поддержке госфонда «Защитники Отечества». Ее цель – не только почтить память павших, но и показать, что подвиг этих солдат не забыт, а их семьи не оставлены без поддержки.

Жители Камских Полян пришли на открытие экспозиции, чтобы выразить уважение героям и их родным. Среди гостей – матери и отцы погибших, ветераны, представители общественных организаций и просто неравнодушные граждане.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я вот пришла, посмотрела… Слезы на глазах, — признается жительница поселка Гульфира Мансурова. — Это очень тяжело, но мы должны помнить и поддерживать семьи наших героев».

Руководитель литературного объединения «Родник» Ильдус Хайруллин отметил, что герои, погибшие в бою, остаются навсегда в сердцах людей.

«Это наши сыновья, это часть нашего народа, наши россияне. Они отдали жизни за нас, за наше небо, за детей. Их подвиг бессмертен», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Выставка работает в культурном центре «Чулман Су» и будет открыта для посетителей ежедневно с 9 утра до 8 вечера до 30 марта.

После этого экспозиция отправится в Нижнекамск, чтобы еще больше людей смогли увидеть эти проникновенные кадры, наполненные болью, гордостью и памятью о павших защитниках.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой