«Отец героя»: в Актаныше открыли передвижную выставку о бойцах СВО

В районном дворце культуры имени Альфии Авзаловой в Актаныше начала работу республиканская передвижная выставка «Отец героя». Экспозиция организована Государственным фондом «Защитников Отечества», партией «Единая Россия» и Республиканским союзом отцов.

На выставке представлены портреты отцов и их сыновей – участников специальной военной операции из 45 районов Татарстана. Среди них – одиннадцать военнослужащих из Актанышского района.

В торжественном открытии приняли участие глава района Ленар Зарипов, руководитель местного отделения Общества ветеранов-афганцев Ильсур Гатин, заместитель военного комиссара Рузил Нафиков, студенты, школьники и жители района.

«Выставка «Отец героя» – это дань уважения павшим на полях сражений. Только из нашего района 88 ребят сложили головы за Родину. Их имена увековечены на фотографиях, памятных досках, в школах и на улицах, носящих их имена. Никогда не забывайте этих героев, будьте внимательны к их близким», – сказал Ленар Зарипов.

Ильсур Гатин отметил, что подвиг земляков – пример для подражания. «Мы преклоняемся перед отцами и матерями этих отважных ребят. Эти ребята, отдавшие свои жизни за мир нашего будущего, являются примером мужества», – сказал он.

Церемонию открытия провела методист ДК Рафида Назарова. Патриотические песни в исполнении мужского вокального ансамбля придали мероприятию особую торжественность.

Выставка будет работать до 8 сентября – в РДК имени А. Авзаловой; с 9 по 15 сентября – в Актанышском технологическом техникуме.

Экспозиция позволяет через фотографии и истории узнать о службе и семейных ценностях героев, играет важную роль в воспитании патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.