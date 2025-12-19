Отец Героя РФ Альберт Сафиуллин: Президент подчеркнул – поддержка волонтеров бойцам важна

Президент Владимир Путин не раз говорил, что важную роль для бойцов на передовой оказывают волонтеры, которые не прекращают поставки необходимого. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член Общественного совета программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана», Альберт Сафиуллин, комментируя прямую линию Владимира Путина.

«Для меня послание Президента является важным событием, поднимает дух, освещает множество вопросов и фиксирует достижения, особенно на фронте. Многие населенные пункты, которые имеют стратегическое значение, взяты нашими войсками и это результат умелого руководства командного состава», – сказал Альберт Сафиуллин.

По словам отца Героя России, Президент в ответах отчетливо подчеркивал, что важную роль для бойцов на передовой оказывают волонтеры, которые не прекращают обеспечение всем необходимым.

«Очень важно, когда есть поддержка и со стороны государства, Министерства обороны, нашей республики и обычных граждан», – добавил он.

Сегодня Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.