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Общество 30 октября 2024 09:41

Отец Ассанжа высоко оценил Казань и татарскую культуру

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Отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, принимавший участие в саммите БРИКС, высоко оценил Казань и татарскую культуру.

«Мне очень понравилась поездка в Казань. Мое небольшое знакомство с Татарстаном и татарской культурой было на удивление хорошим и приятным», – сказал Шиптон в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что Казань встретила его очень гостеприимно.

«Гостеприимство среди путешествующих людей — это святое. И это было предложено мне в Татарстане и в Российской Федерации. Во всей своей полноте, во всей своей сакральности, потому что это элемент характера людей», – отметил спикер.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств, более 20 стран были представлены на высшем уровне.

Ранее иранский журналист Хаял Муаззин назвал саммит БРИКС в Казани историческим событием.

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#Казань #Татарстан #татарская культура #саммит БРИКС
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