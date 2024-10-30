Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Отец Ассанжа высоко оценил Казань и татарскую культуру
Отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, принимавший участие в саммите БРИКС, высоко оценил Казань и татарскую культуру.
«Мне очень понравилась поездка в Казань. Мое небольшое знакомство с Татарстаном и татарской культурой было на удивление хорошим и приятным», – сказал Шиптон в интервью РИА «Новости».
Он добавил, что Казань встретила его очень гостеприимно.
«Гостеприимство среди путешествующих людей — это святое. И это было предложено мне в Татарстане и в Российской Федерации. Во всей своей полноте, во всей своей сакральности, потому что это элемент характера людей», – отметил спикер.
Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств, более 20 стран были представлены на высшем уровне.
Ранее иранский журналист Хаял Муаззин назвал саммит БРИКС в Казани историческим событием.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»