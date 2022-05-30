В стационарных лагерях Татарстана смогут отдохнуть до 200 детей из Донбасса

В Татарстане от детей-переселенцев из Донбасса поступило около 200 заявок на организацию отдыха в стационарных лагерях республики. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Об этом корреспонденту "Татар-информа" сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«По этому вопросу мы предоставили все необходимые расчеты и данные, ждём решения по финансированию. К нам поступило порядка 200 заявок от переселенцев из Донбасса», - заявил собеседник.

При этом по линии Минобрнауки РТ все дети-переселенцы получат возможность отдыха в пришкольных лагерях республики, добавила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

В понедельник, 30 мая, Ринат Садыков рассказал, что за весь сезон в лагерях Татарстана и Черноморского побережья отдохнут более 180 тысяч детей.