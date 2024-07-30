Отдых на даче, престиж рабочих профессий и кадры из Африки: обзор аналитики июля

46% опрошенных заявили, что предпочли бы проводить отпуск на пляже

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где отдыхают россияне: топ-3 предпочтений не меняется годами

Россияне за последние годы стали больше работать и меньше отдыхать, выяснили в аналитическом центре НАФИ. Но при этом рекреационные предпочтения, которые в НАФИ замеряют аж с 2013 года, не меняются – на протяжении всех этих лет в топы неизменно входят пляж, дача и «отдых дома».

Жаркое лето 2024-го не стало исключением. 46% опрошенных заявили, что предпочли бы проводить отпуск на пляже, 45% – дома, а 42% – на даче (опрос предполагал возможность не одного ответа).

В прошлом году, кстати, в топ-3 неожиданно вошел познавательный отдых, однако «закрепиться ему не удалось», отметили в НАФИ. За всю историю измерений в первую тройку также всего один раз (в далеком 2013-м) врывалось лечение в санаториях, а два раза – в 2019-м и в ковидном 2020-м – активный отдых. Но все это были всплески.

Сравнивая предпочтения россиян за последний год, в НАФИ обнаружили, что вырос только один вид отдыха – домашнее времяпровождение, в пользу которого сработал отказ от поездок (преимущественно об этом заявляли респонденты без высшего образования и с низким уровнем дохода). А все другие разновидности «перезагрузки» стали в глазах россиян менее желанными. Самую заметную же отрицательную динамику показал как раз санаторный отдых (минус 6%, до 17%). Кстати, даже пляж сдал 5%, но все же остался в лидерах.

По данным опроса, мужчины и молодежь до 24 лет чаще предпочитают активный отдых, женщин же тянет к познавательным рекреациям, а также к пансионатам. Россияне от 45 до 54 лет чаще вообще не заморачиваются и весь отпуск сидят на дачах. А те, кому больше 55 лет, лечатся в санаториях.

Россияне от 45 до 54 лет чаще вообще не заморачиваются и весь отпуск сидят на дачах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Россияне все чаще выбирают отдых в рамках своего домашнего или соседнего региона, что, безусловно, увеличивает возможности для развития локальной туристической отрасли, увеличения их лояльных потребителей. Текущая ситуация – это шанс заново познакомить россиян со своими регионами, создавая в их рамках яркие туристические маршруты, развивая транспортную инфраструктуру, предлагая загородные форматы отдыха и развлечений, а также увеличивая число знаковых культурных мероприятий», – считает директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт. В Татарстане, впрочем, этот тренд уловили уже давно.

Образ работника промышленных предприятий – сложный феномен

Шесть из десяти россиян (61%) считают престижной работу в промышленности, но каждый четвертый придерживается иного мнения. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Там напомнили, что после распада СССР российская индустрия «переживала непростые времена» со всеми вытекающими для восприятия «синих воротничков» в обществе. Но в последние десятилетия «ситуация меняется в лучшую сторону», благо индустрия растет – по итогам прошлого года, например, объем промышленного производства в целом по РФ вырос на 3,5%.

Шесть из десяти россиян (61%) считают престижной работу в промышленности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Укрепить позиции и адаптироваться к новым экономическим условиям помогли модернизация производственной сферы, инвестиции, господдержка, технологические инновации. Импульсом стала и ориентация на импортозамещение», – отметили во ВЦИОМ. Все это, очевидно, так или иначе изменяет и образ промышленности, и работника промышленных предприятий.

Этот сложный феномен, формирующийся под влиянием множества факторов, довольно трудно измерить. Тем более что «зачастую люди склонны упрощать или идеализировать восприятие тех или иных профессий, социальных групп или явлений, не осознавая всей сложности и многогранности реальной картины». Тем не менее представления о престижности промышленной работы в России остаются стабильными, причем в разных поколенческих группах.

Хотя, конечно, все сильно зависит от пола, образования, уровня дохода и места проживания. Например, граждане с более низким образованием и доходом, жители небольших городов, а также Урала, Сибири и Дальнего Востока (где расположено много моногородов) воспринимают эту профессию как престижную намного чаще. Высокообразованные и состоятельные граждане, а также жители мегаполисов (Москвы, Санкт-Петербурга и миллионников) – наоборот, гораздо реже.

Во ВЦИОМ отметили, что в общественном мнении фактически сложилось два образа работника промышленной сферы. Первый – «новая индустриальная элита», «образ успешной, современной и высокотехнологичной промышленности, которая генерирует интеллектуальный и кадровый потенциал страны, олицетворяя технологическое лидерство и промышленную мощь государства». Люди идут в профессию по призванию, в силу технического склада ума или как продолжатели трудовых династий, будучи уверенными, что занимаются делом высокой социальной значимости. Что будут хорошо зарабатывать (с учетом социальных пакетов), карьерно расти, внедрять новые технологии, решать уникальные профессиональные задачи и иметь при этом высокий уровень автономии и ответственности. «Престижность промышленной сферы ассоциируется преимущественно с ее ролью для общества, материальными и карьерными выгодами, а также технологической и профессиональной спецификой», – делают вывод во ВЦИОМ.

Но есть и второй образ – «заводская рутина», который «напоминает промышленное наследие периода экономического кризиса 1990-х». «Здесь, напротив, зарплаты невысокие, а условия труда тяжелые, работать приходится на устаревшем оборудовании, выполняя монотонный и однообразный труд. Люди работают здесь в основном вынужденно или потому, что не смогли / не пытались достичь успехов в других направлениях… В целом недостаточные материальные и социальные блага, а также ограниченные возможности для профессионального и личностного развития являются ключевыми причинами непрестижности данной сферы в глазах россиян», – отмечают в центре. Вообще те, кто в престижность промышленности не верят, выделяют, по сути, один фактор в обоснование своей позиции – низкий уровень зарплаты.

«Такая двойственность и контрастность образов промышленности говорит о том, что в общественном мнении ситуация в российской индустриальной сфере воспринимается как неоднородная, в ее образе сочетаются как технологический прогресс, так и “устаревшая” структура», – делают вывод во ВЦИОМ.

По мнению Ивана Грузинова, эксперта ВЦИОМ-Консалтинг, хотя «россияне в целом считают работу в промышленности скорее престижной, это совсем не значит, что люди готовы и хотят идти работать в эту сферу, – предприятия все равно сталкиваются с недостатком кадров. И особенно характерен такой подход для молодежи». Все это говорит о том, что «задача поиска путей привлечения людей в индустрию остается актуальной», что требует разнообразных и нетривиальных подходов к рекрутингу.

По данным опроса, который провели компания «Роквул» и платформа hh.ru, наиболее престижными профессиями россияне сегодня считают IT-специальности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас в стране много профессионалов, востребованных именно в промышленной отрасли. Но для работы они выбирают другие рынки. Без активного информирования потенциальных работников о созданных на предприятиях условиях будет сложнее нанять высококвалифицированного сотрудника... Высок запрос на общественное признание работы в промышленности», — говорит также Грузинов.

Кстати, по данным другого опроса, который провели компания «Роквул» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru (о результатах сообщал РБК), наиболее престижными профессиями россияне сегодня считают IT-специальности, ученого, инженера и врача. В топ-5 вошли также творческие профессии. А вот престижность труда квалифицированных рабочих отметили только 12% респондентов. Внутри этих профессий лидировали сервисные инженеры, операторы станков с ЧПУ, геодезисты, прорабы и мастера по ремонту оборудования.

Но в целом данные этого опроса во многом совпали с выводами ВЦИОМ. Например, те, кто считает, что за последние десять лет отношение к рабочим профессиям изменилось в лучшую сторону, объясняют это высокой важностью таких специалистов для страны, ростом зарплат и растущим спросом. Те же, кто считает, что рабочие профессии потеряли в престиже, также связали это с низкими зарплатами, тяжелыми и «грязными» условиями труда, а также… популяризацией легкого заработка в интернете!

Предприятия ищут работников в Африке

Между тем острый дефицит кадров, прежде всего как раз в промышленности, вынуждает российские компании думать не о повышении престижности рабочих профессий, а о затыкании дыр в штатном расписании уже любыми способами. Как выяснили аналитики hh.ru, в первом полугодии 2024 года наши предприятия фантастически нарастили активность по поиску сотрудников… в Африке! Об этом написал РБК.

Как выяснили аналитики hh.ru, в первом полугодии 2024 года наши предприятия фантастически нарастили активность по поиску сотрудников… в Африке! Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В топ-10 стран, прирост открытых вакансий от работодателей из РФ в которых оказался наибольшим за обозначенный период (в сравнении с первым полугодием 2023-го), семь строчек заняли африканские. А лидерами стали Кения, Зимбабве и Камерун. Например, число вакансий в Кении выросло в 39 раз (с 161 до 6,4 тыс.), в Зимбабве – в 15 раз (до 165), а в Камеруне – в 10 (до 130). Из неафриканских стран в десятку по темпам прироста попали только Албания, Пакистан и Бельгия.

Отметим, что речь идет о рейтинге именно по темпам прироста. В абсолютных же цифрах по-прежнему лидируют, что неудивительно, Казахстан (143 тыс. вакансий) и Белоруссия (106 тыс. вакансий), хотя и в этих странах ЕАЭС за прошедшее полугодие число открытых вакансий выросло на 26% и 28% соответственно. Среди стран дальнего зарубежья работников ищут в основном в Турции и Сербии (по 23 тыс. вакансий в каждой).

Но география поиска явно расширяется. Например, в текущем году российские компании впервые разместили вакансии в Непале, на Багамах, в Барбадосе, Малави, Исландии, Габоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Менять подходы – вынужденная мера. В прошлом году число трудовых мигрантов в Россию оказалось минимальным с 2013 года – 560,4 тыс. человек, это на 23% ниже, чем годом ранее.

За границей наши компании по-прежнему ищут главным образом менеджеров по работе с клиентами, IT-специалистов и маркетологов, специалистов в сфере искусства и массмедиа, рабочих и строителей. Понятно при этом, что африканские трудовые мигранты концентрируются преимущественно в низкоквалифицированных нишах.

Впрочем, как следует из бюллетеня Росстата «Численность и миграция населения РФ», среднестатистическим трудовым мигрантом в России все еще остается женатый мужчина трудоспособного возраста родом из Таджикистана. В прошлом году чаще всего в Россию прибывали молодые мужчины именно из этой страны (более трети миграции), еще 10% – из Киргизии. По 9% пришлось на Украину, Армению и Казахстан, всего 4% – на Узбекистан. Так что «африканский призыв» вряд ли радикально поменяет картину трудовой миграции в России.