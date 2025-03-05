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Общество 5 марта 2025 13:59

Отделение Соцфонда РФ по РТ рассказало, на что потратили маткапитал татарстанцы

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Отделение Соцфонда РФ по РТ рассказало, на что потратили маткапитал татарстанцы
Фото: er.ru

Самая весомая мера поддержки семей с детьми – программа материнского (семейного) капитала, которая работает в России с 2007 года. C момента запуска программы благодаря индексациям размер господдержки вырос более чем в три раза. Об этом сообщил сегодня руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Внедрение материнского (семейного) капитала стало настоящим праздником для семей, дало им возможность увереннее смотреть в будущее. Маткапитал – жемчужина [национального] проекта «Семья». Программа продлена до 2030 года», – отметил он.

Изначально маткапитал получали родители при рождении второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. В этом году размер материнского капитала был проиндексирован на 9,5%. Теперь на первого ребенка родители получают 690 266 рублей. Доплата за появление в семье второго ребенка после получения маткапитала на первенца увеличена до 221 895 рублей. В Татарстане с начала программы сертификаты получили почти 432 тыс. семей.

«На протяжении пяти лет сертификаты выдаем в проактивном режиме. Таким образом, с 2020 года выдали 120,5 тыс. сертификатов, а всего за время действия программы их получили 431,6 тыс. семей», – уточнил Вафин.

По его словам, материнский капитал открывает перед семьями пять возможностей. Самое популярное направление – улучшение жилищных условий, на эти цели средства господдержки направили 323 тыс. семей в Татарстане. Также маткапитал можно направить на обучение детей, как это сделали 50 тыс. семей, ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до трех лет, накопительную пенсию родителя, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью, единовременные выплаты остатка средств, который не превышает 10 тыс. рублей.

«236 мам направили средства на накопительную пенсию, они думают о завтрашнем дне. С прошлого года такую возможность получили и папы в определенных жизненных ситуациях», – заметил Вафин.

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#маткапитал #эдуард вафин #поддержка семей с детьми
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