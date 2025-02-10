Отделение Соцфонда РФ по РТ объяснило, кто получит максимальный размер маткапитала

C момента запуска программы материнского (семейного) капитала благодаря индексациям он вырос более чем в три раза. С 1 февраля 2025 года его проиндексировали еще на 9,5%. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

«В 2007 году размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей. С 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексирован еще на 9,5%. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма выросла на 59,9 тыс. рублей и составляет более 690 тыс. рублей. Если материнский капитал оформлен на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма выросла на 79,1 тыс. рублей – до 912 тыс. рублей», – сообщил он.

Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также проиндексировали.

По данным Вафина, материнский (семейный) капитал стал важной поддержкой для семей. Программа действует с 2007 года, и за это время она значительно расширилась. Если раньше капитал выплачивали только при рождении второго ребенка, то с 2020 года его можно получить и на первенца. С 2024 года право на материнский капитал имеют только родители с российским гражданством при условии, что ребенок также является гражданином России по рождению.

Подробнее о мерах поддержки семей с детьми читайте в материале «Татар-информа» – Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза».

В этом году на смену нацпроекту «Демография» придет новый национальный проект «Семья». Он будет включать в себя такие программы, как «Поддержка семьи», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства».