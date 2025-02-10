В Татарстане с 1 февраля выросли размеры детских пособий

С 1 февраля 2025 года размер единовременного пособия при рождении ребенка в Татарстане вырос до 26,9 тыс. рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Единовременное пособие при рождении ребенка получает один из родителей. Если оба родителя работают, выплату оформляет один из них. Если оба не работают, пособие назначается в фиксированном размере. Для семей, усыновивших ребенка-инвалида или детей старше 7 лет, выплата увеличилась до 205,8 тыс. рублей на каждого ребенка. В 2024 году это пособие получили 23 тысячи семей на общую сумму 580 млн рублей», - сообщил он.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком или вышел на работу до достижения ребенком указанного возраста.

«Размер пособия составляет 40% от среднего заработка, но не менее установленного минимума. С 1 февраля 2025 года минимальный размер составляет 10 тыс. рублей, а максимальный — 53,7 тыс. рублей. В 2024 году пособие получили почти 50 тысяч семей на общую сумму 4,8 млрд рублей», – пояснил Вафин.

Подробнее о мерах поддержки семей с детьми читайте в материале «Татар-информа» - Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза».

В этом году на смену нацпроекту «Демография» придет новый национальный проект «Семья». Он будет включать в себя такие программы, как «Поддержка семьи», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства».