Отделение Соцфонда по РТ назвало максимальный размер больничного в 2025 году

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности ежегодно индексируется, в 2025 году он составляет 5673 рубля 97 копеек в день. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка работника. При страховом стаже восемь и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60%. На итоговый размер пособия по временной нетрудоспособности влияют выплаты, направленные работнику за два предшествующих года, на которые были начислены страховые взносы», – пояснил он.

Пособие выплачивается за весь период утраты способности трудиться – со дня наступления такого случая и до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности. Такое бывает в случае тяжелых травм.

За первые три дня временной нетрудоспособности выплату производит работодатель из собственных средств, а последующие дни оплачивает Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан. В случае ухода за больным членом семьи, при карантине пособие выплачивается за счет средств СФР с первого дня.

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