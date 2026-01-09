Отделение СФР по РТ: «В 2026 году маткапитал проиндексируют на 6,8%»

С 1 февраля 2026 года будут увеличены социальные пособия с учетом инфляции за предыдущий год. Это касается основных выплат, которые получают семьи с детьми. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«В первую очередь вырастет материнский капитал, его проиндексируют на 6,8%. Размер выплаты составит 737 205 рублей на первого ребенка и 974 189 рублей на второго (или третьего), если семья эту меру поддержки на первенца не получала. Семьи с двумя детьми до 2020 года, получавшие выплату на первого ребенка, получат доплату. Те, кто не получал маткапитал ранее, получат полную сумму на второго ребенка», – отметил он.

Также с 1 февраля 2026 года увеличится единовременное пособие при рождении ребенка – оно составит 28 773,74 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет тоже вырастет до 10 790,89 рубля.

