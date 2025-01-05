Глава Соцфонда по Татарстану Эдуард Вафин: Страховые пенсии вырастут в январе на 7,3%

Как изменятся страховые и социальные пенсии в Татарстане и каким будет размер прожиточного минимума пенсионера в новом году, в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.





Эдуард Вафин: «Страховые пенсии по старости в Татарстане получают чуть более 1 млн 30 тыс. человек»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пенсия в среднем вырастет на 1617 рублей»

Эдуард Яфасович, какие пенсии будут увеличены с 1 января? Каким станет средний размер выплаты по республике?

Страховые пенсии по старости — самый распространенный вид пенсии, в Татарстане ее получают чуть более 1 млн 30 тыс. человек. В результате индексации на 7,3% средний размер страховой пенсии по республике увеличится на 1617 рублей и составит 23 777 рублей.

Стоит обратить внимание, что это средний показатель. Процент увеличения для всех одинаковый, но величина прибавки у каждого индивидуальная, в зависимости от размера пенсии, получаемой до индексации. Как и в прошлые годы, для удобства граждан индексация пройдет в проактивном режиме, то есть обращаться никуда не нужно. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан все сделает самостоятельно.

Сколько жителей Татарстана в прошлом году оформили страховую пенсию по старости?

В прошлом году назначена страховая пенсия по старости более 42 тыс. человек.

«На сегодняшний день в Татарстане работают более 200 тыс. пенсионеров, то есть каждый пятый пенсионер Татарстана продолжает работать» Фото: © «Татар-информ»

«Каждый пятый пенсионер Татарстана продолжает работать»

Скажите, пожалуйста, сколько татарстанцев, находясь на пенсии, продолжают трудовую деятельность?

На сегодняшний день в Татарстане работают более 200 тыс. пенсионеров. Это примерно 19,7% от общего числа получателей страховых пенсий по старости. Проще говоря, каждый пятый пенсионер Татарстана продолжает работать.

Пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться так же, как и неработающим?

Индексацию пенсий работающих пенсионеров будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, в котором уже учтены все предыдущие индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации. То есть уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы он не работал.

Давайте на конкретном примере рассмотрим предстоящую индексацию для работающих пенсионеров и увеличение выплачиваемой суммы.

Хорошо. Допустим, работающий пенсионер с 2021 года получает пенсию в размере 17 425 рублей. На его лицевом счете закреплен размер пенсии в 22 809 рублей с учетом пропущенных за время работы индексаций. По более высокому размеру пенсии и будет произведена январская индексация на 7,3%. В результате к получаемой пенсии в размере 17 425 рублей будет установлена добавка в 1665 рублей. Когда пенсионер уволится, то его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена, исходя из всех пропущенных повышений, и составит 24 474 рубля.

«Если запрашивать документ через электронные сервисы, то он формируется тут же» Фото: предоставлено Отделением СФР по РТ

«Получить справку о будущей пенсии можно самостоятельно на портале госуслуг»

Когда после увольнения выплачивается пенсия в увеличенном размере?

Индексация производится на следующий месяц после увольнения, а выплачивается в новом размере на второй месяц. Например, если пенсионер уволится в январе 2025 года, то в феврале будет принято решение о выплате увеличенного размера пенсии. В марте пенсионер получит выплату в полном размере, а также доплату между прежним и новым размером пенсии за февраль.

Как татарстанцы могут узнать размер пенсии после увольнения?

Для этого нужно оформить справку «О назначенных пенсиях и социальных выплатах», в которой отражается не только размер пенсии, получаемой в настоящее время, но и сумма выплаты после увольнения с работы. Получить такую справку можно самостоятельно на портале госуслуг, а также в любой клиентской службе Отделения СФР по Республике Татарстан или в МФЦ. Если запрашивать документ через электронные сервисы, то он формируется тут же. Кроме того, получить эту персональную информацию можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100 00 01. Для этого нужно назвать кодовое слово, которое можно получить, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Татарстан.

«В Татарстане на 2025 год прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 12 963 рубля» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера»

В связи с индексацией работающим пенсионерам отменят ежегодную августовскую корректировку?

Нет, не отменят. 1 августа 2025 года Отделение СФР по Республике Татарстан пересчитает страховые пенсии татарстанцам, которые работали в 2024 году. Корректировка выплат коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в этом году работодатели уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получать выплаты в новом размере.

Когда произойдет индексация социальных пенсий и насколько они увеличиваются?

Социальные пенсии более 48 тыс. татарстанцев региональное Отделение СФР традиционно проиндексирует с 1 апреля. Этот вид пенсии индексируется независимо от факта трудоустройства пенсионера.

Сколько составит прожиточный минимум пенсионера в этом году?

Величина прожиточного минимума утверждается постановлением регионального правительства. В Татарстане на 2025 год прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 12 963 рубля.