Отделение СФР по РТ: С января 2025 года началась индексация пенсий работающим пенсионерам

На сегодняшний день в Татарстане трудовую деятельность продолжают более 200 тыс. пенсионеров. Это примерно 19,7% от общего числа или каждый пятый пенсионер республики. С 1 января 2025 года для них начнется индексация пенсий. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Индексацию пенсий работающих пенсионеров будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, в котором уже учтены все предыдущие индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации. То есть уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы он не работал», - рассказал он.

Вафин пояснил механизм индексации пенсий. Допустим, работающий пенсионер с 2021 года получает пенсию в размере 17425 рублей. На его лицевом счете закреплен размер пенсии в 22809 рублей с учетом пропущенных за время работы индексаций. По более высокому размеру пенсии и будет произведена январская индексация на 7,3%.

«В результате к получаемой пенсии в размере 17425 рублей будет установлена добавка в 1665 рублей. Когда пенсионер уволится, то его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена, исходя из всех пропущенных повышений, и составит 24474 рубля», - отметил Вафин.

Подробнее об индексации пенсий в 2025 году читайте в материале «Татар-информа» - Глава Соцфонда по Татарстану Эдуард Вафин: Страховые пенсии вырастут в январе на 7,3%