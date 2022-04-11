Отдел перевозок и транспорта в Нижнекамске возглавил Александр Круг

Начальником Отдела общественных перевозок и транспорта в Нижнекамске возглавил Александр Круг. Нового руководителя представил глава нижнекамского исполкома Рамиль Муллин.

«Вопрос сложный, непростой, — отметил Муллин. — Александр Николаевич имеет опыт работы. Задачи по транспорту, которые стоят перед нами, первые шаги мы здесь уже сделали. При поддержке Президента [РТ Рустама Минниханова] купили автобусы, но есть вопросы в части графиков, как они ездят, какие есть дополнения. Есть ряд наработок, которые были сделаны в позапрошлом году питерской компанией. Поэтому, изучив все это, нужно будет выстроить работу».

Рамиль Муллин также отметил, что есть определенные сложности в трамвайном хозяйстве с финансовой точки зрения. «Нужно будет выстроить работу в этом направлении. Успехов вам в работе», — пожелал руководитель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начальником отдела по противодействию коррупции в Нижнекамске назначен Олег Сергеев.