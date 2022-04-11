Начальником отдела по противодействию коррупции в Нижнекамске назначен Олег Сергеев

Начальником отдела по противодействию коррупции Совета Нижнекамского муниципального района РТ назначен Олег Сергеев. Нового руководителя на деловом понедельнике в Нижнекамске представил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«Личность для нас известная, работал до этого в Нижнекамске. Задачи большие — максимальная работа с коллективами власти для того, чтобы минимизировать коррупционные риски, о которых много сегодня говорится. Желаем вам успехов», — сказал руководитель.