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Официальная хроника
11 апреля 2022  08:19
Эльза Кузнецова

Начальником отдела по противодействию коррупции в Нижнекамске назначен Олег Сергеев

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Начальником отдела по противодействию коррупции Совета Нижнекамского муниципального района РТ назначен Олег Сергеев. Нового руководителя на деловом понедельнике в Нижнекамске представил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«Личность для нас известная, работал до этого в Нижнекамске. Задачи большие — максимальная работа с коллективами власти для того, чтобы минимизировать коррупционные риски, о которых много сегодня говорится. Желаем вам успехов», — сказал руководитель.

#нижнекамский район
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