«Отдавали еду детям и старикам»: бойцы из РТ рассказали о ситуации на передовой

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов встретился с бойцами СВО, пришедшими в краткосрочный отпуск. Два камскоустьинца рассказали о своих военных буднях. Ильнар Гиниятуллин из Яшельчи и Радиф Сайфиев из Куйбышевского Затона были мобилизованы в 2022 году в первую волну.

Ильнар попал в Донецкую область, где воюет до сих пор, освобождая населенные пункты.

«В нашей воинской части я один из района, но и до меня доходят именные посылки, которые отправляют волонтеры района. Спасибо им за это, они присылают самое необходимое, то что нам нужно на фронте», — поблагодарил боец.

Радиф Сайфиев попал в Луганскую область, воюет вместе с земляками и тоже благодарит земляков за поддержку.

«Когда наша часть стояла в Сватово, мы делились продуктами с местным населением. Там был интернат, где расположен пункт гуманитарной помощи, и мы им носили тушенку, макароны, все, чем могли поделиться. Отдавали эти вещи детям и старикам, и они были очень благодарны за помощь», – говорит Сайфиев.

За эти два года боец Радиф был награжден двумя медалями «За боевое отличие». Сейчас он третий раз приехал в отпуск к своей семье, где растут двое детей.

На встрече говорили об обстановке на фронте, о вооружении, о поддержке семей и бойцов. В ней также приняли участие военный комиссар Тахир Миннекаев, председатель совета ветеранов Газинур Габидуллин.

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