Отдали авто, вяжут носки, делают чай: три поколения из Лениногорска помогают бойцам

Валентина Белекеева из Лениногорского района Татарстана — активная участница волонтерского движения «С любовью и молитвами». Сначала она шила для солдат и госпиталя постельное и нижнее белье, рубашки. Потом швейная машинка не выдержала и сломалась.

«Пришлось перейти на спицы: стала вязать носки, шапки. Сколько связала? Не считала, наверное, больше двухсот!» — сказала Валентина.

Когда началась специальная военная операция, в Лениногорске стали организовываться небольшие группы волонтеров, которые тем или иным способом помогали военным. К одной из таких групп примкнула и Валентина Михайловна. Длительное время она из города до штаба, расположенного в клубе на железнодорожной станции, добиралась на такси. Для пенсионерки это было накладно. Вот тогда-то она и узнала о группе «С любовью и молитвами», которая базировалась в городе.

Группа «С любовью и молитвами» создана руководителем Эльмирой Уламасовой 4 января 2023 года. Сейчас здесь уже свыше 80 активистов, причем самому молодому участнику чуть больше 20 лет, самому возрастному — более 90 лет. Именно здесь сегодня и трудится неутомимая Валентина Белекеева.

«Вчера было мое дежурство, в штабе я изготавливала травяные чаи. Больше трехсот пакетиков приготовила! Как они выглядят? В приобретенные заранее в интернет-магазинах пакетики нужно всыпать определенное количество высушенных и перемолотых трав, затем затянуть нитку — чай готов, только вливай кипяток. Сюда идет разнотравье: листочки смородины, малины, вишни, мяты, матрешки, зверобоя и так далее. Их мы собираем в своих огородах, ездим по заброшенным. Эти чаи наши бойцы очень любят, у них особый вкус татарстанской земли, говорят», — пояснила волонтер.

Эти одноразовые пакетики с лечебным и ароматным чаем активисты упаковывают в пакеты по 50 штук, а затем в картонные коробки.

«У наших добрых и ответственных волонтеров дух самый боевой, все стремятся помочь солдатам! Кто не может шить — бегут с получки в магазин за сладостями и консервами, кто не умеет вязать — передают деньги на приобретение лекарств и пеленок для госпиталя. Тут все дышат одним воздухом: помочь бойцам и приблизить нашу победу!» — поделилась Валентина.

Женщина рассказала, как ночью волонтеры переписываются между собой, делятся какими-то новыми задумками и идеями в помощи военным. Считает, что способна на большее.

«Скоро машинку наладят, снова сяду за пошив постельного белья. Надо делать больше: там, на СВО, наши сыны, братья, мой племянник, который сейчас служит сапером. Все они, как и в суровые годы Великой Отечественной войны, нуждаются в поддержке тыла. Только так, объединившись всем миром, мы сможем выстоять и дать достойный отпор проклятым врагам», — заявила Белекеева.

В каждую петельку Валентина Михайловна мысленно, а иногда и проговаривая вслух, вкладывает слова молитв, она уверена, что Бог убережет бойца в ее носках от гибели.

«Когда приезжают в свой краткосрочный отпуск, находят время, чтобы навестить нас, волонтеров, в штабе, приходят, благодарят за поддержку и гуманитарный груз. Такие встречи еще больше вдохновляют нас на работу», — добавила волонтер.

У Валентины в браке с Александром родилось трое дочерей. К сожалению, два года назад главы семейства не стало — он умер от коронавируса. «Если бы Саша был сегодня жив, он и сам активно участвовал бы в волонтерской группе, он всю жизнь всем помогал, никогда никому не отказывал», — уверена Валентина Белекеева.

Старшая дочь Белекеевых, 50-летняя Оксана Бескоровайная ,сегодня живет на севере, в Новом Уренгое. Она руководитель волонтерского движения под названием «Сердце цвета хаки». В штабе состоят 1,5 тыс. человек, которые активно помогают фронту. Оксана лично доставляет груз до передовой: дроны, снаряжение, продукты питания, медикаменты и многое другое передается из рук в руки.

Семья волонтера подарила бойцам свою машину. На крышке бардачка белой краской Оксана написала: «С нами Бог и Белекеев в помощь!». Сейчас авто выполняет роль боевой машины. Так руководитель группы «Сердце цвета хаки» выразила свою любовь и уважение отцу — Александру Ивановичу.

«Многие тогда удивлялись, мол, зачем свою машину отдавать? Много времени машина исправно служит солдатам, даже дроны ее не берут, — отметила Белекеева-старшая. — Вот в рядом стоящие машины попадает противник, а в „белекеевскую“ — нет, стоит целехонькая!».

Тринадцатилетняя внучка Полина, которая с семьей живет в Мытищах, на накопленные деньги покупает продукты и сладости и приносит на сборный пункт, внося таким образом скромную лепту в сбор помощи для бойцов.

«Я благодарю всех и каждого, кто участвует в сборе и отправке гуманитарного груза. Сергея Дмитриева из Бугульмы, который, несмотря на ранение на СВО, продолжает в качестве волонтера на своей автомашине доставлять гуманитарный груз из Лениногорска до передовой. Большое спасибо нашему руководителю Эльмире Уламасовой за ее большое и доброе сердце. Низкий поклон до земли всем волонтерам за преданность делу, а нашим бойцам — за неоценимый вклад в победу. Работаем дальше», — заключила Валентина Белекеева.

На фото Валентина Михайловна с внучками

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.