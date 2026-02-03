«Отдала 290 тыс. за отдых, осталась дома»: главу турагентства из Казани обвиняют в обмане

Сегодня в Приволжском суде огласили материалы дела в отношении печально известного турагента из Казани Анжелы Мусиной. По версии следствия, она брала с клиентов деньги за путевки, однако на отдых они так и не попадали. Вместо этого Мусина присваивала деньги себе.

По версии следствия, преступления совершались с 2022 по 2024 год. Тогда Мусина основала турагентство ООО «Адриатика». Став его директором, она стала заключать с клиентами фиктивные договоры. Так, ранее «Татар-информ» писал, как в августе 2022 года к Мусиной обратилась женщина, чтобы купить путевку за 290 тысяч рублей. Договор они заключили, деньги Мусина получила, однако женщина в отпуск так и не полетела.

На данный момент Мусина находится под стражей. На этом заседании планировалось огласить материалы дела и допросить подсудимую. Однако для этого у суда не хватило времени, и заседание перенесли.

Всего в деле более 30 эпизодов с суммарным ущербом примерно 7 млн рублей. Ранее, на этапе предварительного следствия, Мусина вину не признавала. Признает ли она ее сейчас – пока неизвестно.