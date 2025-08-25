Обещала Египет, Турцию, Индию: афера с турами на миллионы рублей дошла до суда в Казани

Приволжский суд приступил к рассмотрению дела директора турфирмы, которая за несколько лет в Казани успела обмануть 37 клиентов. Женщина обещала недешевые туры по всему миру, даже заключала договора, чтобы все выглядело законно. Однако деньги клиентов она оставляла себе. Подробнее – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Директор турфирмы обещала недешевые туры по всему миру, даже заключала договоры. Однако деньги клиентов она оставляла себе Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обещала оформить туры, но деньги оставляла себе»

Сегодня в Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу директора ООО «Адриатика» Анжелы Мусиной. Жительница Альметьевска сейчас находится под стражей.

По версии следствия, Анжела Мусина основала турагентство и с августа 2022 года по сентябрь 2024-го обманула 37 человек.

Так, в августе 2022 года к Мусиной обратилась женщина, чтобы купить путевку за 290 тысяч рублей. Они заключили договор, но отпуск женщины сорвался.

«Действуя умышленно и из корыстных побуждений, 8 августа в офисе на улице Спартаковской Мусина ввела в заблуждение обратившуюся к ней Михай, которая оплатила путевку за себя и мужа. Мусина знала, что деньги, которые передали ей за путевку, она похитит, а обязательства выполнять не станет. Анжела Мусина в итоге распорядилась деньгами по своему усмотрению», – рассказал гособвинитель.

По версии следствия, Анжела Мусина с августа 2022-го по сентябрь 2024 года обманула 37 человек Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следующей жертвой турагента стал некий Емельянов, который купил путевку для родителей по маршруту Сочи – Стамбул – Сочи и передал ей 153 тысячи рублей. Отдельно гособвинитель отметил, что Анжела Мусина, получив деньги, даже не стала для вида ничего бронировать, просто присвоив их себе.

Изначально вину не признавала

«Следом в ООО "Адриатика" обратилась Тимофеева, ей Анжела Мусина предложила купить путевку себе и ее родственнику Валееву. Тимофеева сообщила о путевке Валееву, а чуть позже она перечислила на счет Мусиной суммарно 167 тысяч рублей», – дополнил гособвинитель.

По какой-то причине Валеев не смог отправиться в путешествие в те сроки, на которые заказал тур. Тогда он попросил директора ООО «Адриатика» вернуть деньги. Анжела Мусина, в свою очередь, предложила ему купить другой тур, на новую дату. Вместо ОАЭ она предложила ему отправиться в Турцию. Мужчина заключил с ней новый договор, однако исполнять обязательства Мусина не планировала.

После оглашения обвинения суд приступит к допросу свидетелей и пострадавших Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По таким же схемам Анжела Мусина обманула пострадавшую Затуллину и ее дочь на 219 тысяч рублей, пообещав тур в ОАЭ на 8 ночей. Еще одна турпоездка, которую Мусина не планировала осуществлять, была для пострадавшего Воеводина – мужчина хотел увидеть Индию и отдал за это 305 тысяч рублей, но деньги, по версии следствия, также ушли не на поездку, а на развлечения Мусиной. Также обманулась туроператором и пострадавшая Кульбаева, планировавшая отдохнуть в Египте, за тур она отдала 154 тысячи рублей.

На этом оглашение обвинения приостановилось, суд постановил продлить Мусиной содержание в СИЗО на три месяца и перенести процесс. Стоит отметить, что общий ущерб по делу составил около 7 млн рублей.

После оглашения обвинения суд приступит к допросу свидетелей и пострадавших. Стоит отметить, что во время предварительного следствия Анжела Мусина вину не признавала, но сегодня из ее разговора с адвокатом стало известно, что женщина планирует ее признать.