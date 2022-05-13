Отцы и дети, мужья и жены: в КФУ открыта выставка о династиях журналистов

Фото: © Владимир Васильев

«Для меня отец был идейным вдохновителем», — рассказывает редактор информационного агентства «Татар-информ» Полина Шевчук.

Владимир Николаевич Шевчук — известный татарстанский журналист. В разные годы работал корреспондентом, завотделом газеты «Вечерняя Казань», главредом газеты «Комсомолец Татарии», собкором, заведующим бюро АПН-РИА «Новости» по Поволжью, главным редактором электронной газеты «Intertat.ru», первым заместителем генерального директора ГУ ИА «Татар-информ».

А еще, по словам Полины Шевчук, он был прекрасным отцом. Младшая дочь пошла по его стопам.

«В детстве мы делали домашнюю стенгазету “Вечерняя коза” – писали “жалобы” друг на друга, придумывали смешные истории, делали коллажи. Детское увлечение переросло в нечто большее. Поступила на журфак в КФУ. Когда начала работать по специальности – отец был для меня главным учителем. Даже уехав из Казани, я всегда звонила и советовалась с ним. Он просматривал все мои материалы», — поделилась воспоминаниями Полина Шевчук.

Фото: © Владимир Васильев

Семья Шевчук – не единственный яркий пример успешной журналистской династии. Только в АО «Татмедиа» трудится более сорока семей: родители и дети, жены и мужья, братья и сестры. Фотоэкспозиция «Династии журналистов Татмедиа» объединила их всех. Она уже была представлена в стенах самого медиахолдинга, а теперь открыта для посещения в стенах альма-матер для многих тружеников профессии – в Мраморном зале Казанского Федерального университета.

«Для каждого это здание имеет сакральное значение. Каждый, кто учился или учится здесь, вытянул счастливый билет. Наверное, 99 процентов сотрудников Татмедиа получили образование именно в КФУ. И для нас большая честь, что фотографии продолжателей традиций журналистского дела выставлены здесь», — поделился мнением генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Владимир Васильев

По словам автора идеи фотоэкспозиции Ляйсан Сафиной, на открытии выставки в День российской журналистики были представлены лишь 19 семей. Но позже она «обросла» новыми семьями, и сегодня здесь можно узнать об истории 27 династий.

Экспозиция будет доступна несколько дней.