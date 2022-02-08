Журналистика как стиль жизни: в «Татмедиа» открыта выставка о династиях в профессии

В стенах АО «Татмедиа» открылась выставка, посвященная журналистским династиям медиахолдинга. За годы своего существования компания объединила многих лучших представителей медиасферы. Сорок династий трудятся здесь на протяжении многих лет: родители и дети, жены и мужья, братья и сестры. Фотоэкспозиция объединила их всех.

«Отрадно, когда дети перенимают профессиональный опыт родителей и идут по их стопам. В таких случаях, как правило, дети реализуются в профессии весьма успешно. Нам стало интересно, много ли таких примеров среди коллег. И оказалось, что не только в казанских филиалах, но и в районах в сфере журналистики трудится множество династий. Мы решили объединить все эти истории в единую выставку», — рассказала автор идеи Ляйсан Сафина.

Фото: © Султан Исхаков

Экспозиция выполнена в едином стиле. Фотограф Анна Арахамия создала серию фоторабот, на которых запечатлены династии журналистов, являющиеся гордостью медиахолдинга. Под каждой фотографией можно найти информацию о представленной семье.

«Мы не ожидали, что выставка вызовет такой широкий резонанс среди публики. Хочу только отметить, что журналистика — это не работа и не сфера деятельности, а призвание. Это божественный дар. А когда этим талантом одарена вся семья — такой пример становится настоящим чудом света. И я рад сообщить, что таких феноменов в нашем медиахолдинге более 40», — подчеркнул генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Султан Исхаков

На церемонии открытия всем семьям были вручены золотые дипломы «За верность профессии».

Ярким примером успешной журналистской династии является семья Ивановых-Беловых. Самая старшая из них, Зинаида Иванова, работает в журналистике с 1977 года. Сейчас она на пенсии, последнее ее место работы — редактор отдела информации и культуры газеты «Зеленодольская правда».

Фото: © Султан Исхаков

«Всегда мечтала учиться в Казанском университете и работать с людьми, в перспективе помогать им. На мой взгляд, профессия журналиста давала такую возможность. Очень благодарна своим университетским преподавателям, в частности, Флориду Ахметовичу Агзамову, за всё, что было в нас вложено и что в течение долгих лет помогало двигаться в профессии в нужном направлении», — говорит Зинаида Ивановна.

Ее дочь, Светлана Белова, работает в журналистике вот уже 23 года. В настоящее время она трудится в информационном агентстве «Татар-информ» в должности первого заместителя главного редактора русской редакции.

«В профессии журналиста всегда привлекала постоянная смена тем, историй и героев — своеобразное „ежедневное обнуление“. Что радует, очень четко просматривается результат работы — либо удается кому-то помочь, либо сдвинуть с мертвой точки какую-либо проблему», — поделилась наблюдениями Светлана Белова.

Последовала примеру своей матери и Валерия Белова, которая трудится в этой сфере с 2016 года. «Выбрала именно эту профессию, потому что хотелось помогать людям. Кроме того, я очень неусидчивый человек, поэтому хотелось постоянного разнообразия в профессии», — призналась она.