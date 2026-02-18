Отцу Героя России из Татарстана вручили медаль «Отец солдата»

Фото: t.me/PolpredstvoRT

Отцу Героя России из Татарстана Николаю Марцеву вручили медаль «Отец солдата». Церемония награждения прошла в Москве в здании Государственной Думы России, сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Награда общественного признания «Отец солдата» вручается мужчинам, воспитавшим героев-участников СВО, и бойцам, которые служат на передовой вместе со своими детьми.

На мероприятии с родителями, Николаем Петровичем и Зоей Михайловной, присутствовал и их сын – Герой России Михаил Марцев.

Михаил Николаевич родился в Тетюшском районе Татарстана. Звезду Героя командиру отдельного батальона морской пехоты в октябре 2024 года в Москве вручил министр обороны России Андрей Белоусов.

До звания Героя России он был удостоен четырех государственных боевых наград – двух орденов Мужества и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степени.