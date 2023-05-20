На митинге в поддержку России в Сиднее выступил отец Джулиана Ассанджа в шапке-ушанке

В Сиднее сегодня прошел массовый митинг, участники которого выступили против НАТО и войн, а также в поддержку России и сидящего в британской тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Выступил на нем и отец скандально известного журналиста Джон Шиптон, который продемонстрировал свою приверженность России, надев шапку-ушанку, передает РИА Новости.

Митингующие пронесли по городу российские флаги, скандируя при этом различные лозунги в защиту свободы слова. Многие из них надели футболки с символом Z.

Шиптон выступил перед митингующими на импровизированной трибуне около здания Google.

Кроме того, выступил так называемый «австралийский казак» Семен Бойков, получивший в прошлом году убежище в российском генконсульстве в Сиднее от преследования полиции. Он утверждает, что митинг собрал не менее трех тысяч участников. Подтверждения этой информации нет, так как местные СМИ о митинге не сообщали.