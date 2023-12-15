Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО

Отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО под запрет определенных действий, передает ТАСС.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», – сказал судья.

По версии следствия, отец допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего дочь смогла пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Также мужчина обвиняется в доведении до самоубийства школьницы путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения.

Напомним, трагедия произошла 7 декабря в одной из брянских школ. Восьмиклассница пришла с оружием и совершила несколько выстрелов. В результате два человека погибли, четверо пострадали. Само оружие школьница пронесла в тубусе.

Ранее суд избрал в отношении Афанаскина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Кроме трого, суд заключил под стражу гендиректора и сотрудницу фирмы, охранявшей гимназию, заместителю директора учебного заведения назначен домашний арест.

В свою очередь Афанаскин сообщил, что не является охотником, а ружье в доме находилось для охранных целей. По его словам, он планировал его «сдать в утиль» после того, как закончится срок лицензии. Также отец отрицает насилие над дочерью.