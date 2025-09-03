Отбракованные бюллетени для голосования на выборах Раиса РТ уничтожают в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уничтожение отбракованных бюллетеней, напечатанных для голосования на выборах Раиса РТ и дополнительных выборах депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18, проводится сегодня в Казани в полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс».

«Тираж избирательных бюллетеней отличает высокое качество изготовления. Лишь небольшая часть бюллетеней (чуть более 1%) подверглась отбраковке», – сообщил журналистам гендиректор издательства «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Для голосования на выборах Раиса Татарстана изготовлено 2 923 100 бюллетеней, в том числе 93 900 – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для дополнительных выборов депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 – 53 400 бюллетеней.

«Отбракованные бюллетени будут подвергнуты уничтожению. Весь процесс проконтролируют члены Центральной избирательной комиссии Татарстана», – добавил Аскаров.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).