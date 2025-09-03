Началась отправка тиража избирательных бюллетеней для голосования на выборах Раиса РТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отправка в районы Татарстана тиража избирательных бюллетеней для голосования на выборах Раиса РТ и дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 стартовала сегодня в полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» в Казани.

«Сегодня ЦИК РТ передает избирательные бюллетени, изготовленные в издательстве «Идел-Пресс», для голосования 14 сентября на выборах Раиса РТ и дополнительных выборах депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному. Бюллетень – документ строгой отчетности, изготовлен с защитной сеткой», – сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РТ Надежда Борисова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Бюллетени на выборах Раиса РТ будут зеленого цвета, а на дополнительных выборах депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 – розового цвета. Бюллетени изготовлены на татарском и русском языках. Их количество соответствует количеству избирателей в Татарстане.

«Мы передаем [бюллетени] через Управление спецсвязи. До 10 сентября они будут доставлены в территориальные, а затем и в участковые избирательные комиссии. После поштучного пересчета и выбраковки избирательные бюллетени распределяются по количеству избирателей на каждый избирательный участок», – уточнила Надежда Борисова.

Она подчеркнула, что участковые избирательные комиссии получат избирательные бюллетени не позднее 13 сентября. Генеральный директор издательства «Идел-Пресс» Анас Аскаров напомнил, что для голосования на выборах Раиса Татарстана изготовлено 2 923 100 бюллетеней, в том числе 93 900 – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для дополнительных выборов депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 – 53 400 бюллетеней.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Избирательные бюллетени для голосования на выборах Раиса Татарстана на лицевой стороне имеют защитную тангирную сетку, бумага плотностью 65 граммов. Тангирная сетка разработана специалистами нашей типографии, она уникальная. На избирательных бюллетенях для голосования с использованием КОИБ защитная тангирная сетка напечатана с оборотной стороны, бумага более плотная – 80 граммов. Лицевая сторона отпечатана черной краской», – сообщил Аскаров.

При изготовлении бюллетеней для дополнительных выборов депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 впервые использовался микрошрифт, который можно рассмотреть только с использованием лупы. Это вторая степени защиты.

«На каждые выборы наши специалисты разрабатывают новую защиту», – подчеркнул Аскаров.

Кроме того, для выборов депутатов Казанской городской Думы изготовлено 927 тыс. экземпляров избирательных бюллетеней, а для выборов депутатов Горсовета Набережных Челнов – 327 тыс. экземпляров.

Печать бюллетеней велась в круглосуточном режиме в течение четырех суток. Потрачено 18 тонн бумаги и 150 килограммов краски, в том числе специальной. Все бюллетени перед отправкой прошли сортировку, резку и упаковку.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).