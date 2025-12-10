Отборочные концерты фестиваля «Балкыш» пройдут в семи муниципалитетах РТ

Зональные отборочные концерты IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») в следующем году пройдут в семи муниципалитетах. Об этом рассказал председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков на заседании оргкомитета.

«Для отборочных концертов предлагаются следующие семь зон: города – Казань, Набережные Челны, Кукмор, Альметьевск, Буинск, Арск, а также поселок городского типа Алексеевское», – сказал он.

Так, 3 марта отборочный концерт пройдет в Арске, 11 марта – в Алексеевском, 17 марта – в Кукморе, 24 марта – в Альметьевске, 26 марта – в Буинске, 2 апреля – в Набережных Челнах и с 13 по 17 апреля – в Казани.

Иштиряков попросил представителей управлений культуры и учреждений социальной защиты населения активно участвовать в организации и проведении фестиваля. По его мнению, важно организовать фестиваль как самостоятельное и полномасштабное республиканское мероприятие.

«К сожалению, были моменты, когда отбор солистов или творческих коллективов на зональные концерты проводился в рамках того или иного районного мероприятия или конкурса. Появляются также попытки отбирать отдельных исполнителей или коллективы по принципу «Ты уже участвовал на прошлом фестивале, на новый поедет другой», – подчеркнул председатель общественной организации.

Иштиряков также обратил внимание на необходимость вовлечения в фестивальное движение как можно большего количества представителей старшего поколения. «Это будет в полной мере отвечать установкам Республиканской программы активного долголетия в Татарстане на 2025–2030 годы и Стратегии действий в интересах старшего поколения в РФ до 2030 года», – отметил он.

Фестиваль «Балкыш» в Татарстане способствует поддержке творческих способностей пожилых людей, организации их досуга, популяризации самодеятельного народного творчества ветеранов республики, заключил председатель общественной организации.