Мухаметшин: Фестиваль «Балкыш» объединяет многонациональный народ Татарстана

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При подготовке и проведении фестиваля «Балкыш» необходимо учесть такую особенность Татарстана, как многонациональность. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании оргкомитета IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»).

«Татарстан – уникальная республика, у нас в мире и согласии проживают представители 175 наций и народностей. И через такие мероприятия в том числе сохраняются мир, согласие и дружба. Сохраняется культурное богатство – песни, танцы, костюмы разных народов. Мы объединяем наш многонациональный народ через такие проекты», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин отметил, что фестиваль «Балкыш» – самый крупный творческий проект в Татарстане по поддержке пожилых людей. Мероприятие полностью отвечает целям и задачам федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«За короткое время фестиваль нашел свое достойное место в культурной жизни республики и завоевал у населения большой авторитет и признание. Ветераны благодарят за то, что реализуем такой проект. Такой формат работы, который выбран в Татарстане, дает положительные результаты. Благодаря этому фестивалю пожилые люди чувствуют свою нужность. Благодаря таким проектам продлеваем жизнь ветеранам. Это благое дело. Это пример для молодежи», – подчеркнул он.

По словам Председателя Госсовета, если участниками первого фестиваля в 2012 году были около 3,5 тыс. пожилых граждан, то восьмой фестиваль в прошлом году собрал свыше 25 тыс. исполнителей.

«В целом же в восьми фестивалях приняли участие более 125 тыс. человек. О его востребованности и значимости говорят такие цифры», – констатировал он.

Спикер парламента добавил, что фестиваль 2024 года продемонстрировал возросшее профессиональное исполнительское мастерство самодеятельных коллективов и отдельных участников.

«В восьмом фестивале 381 номер стал лауреатом, то есть практически каждый второй. Среди участников и лауреатов восьмого фестиваля самый возрастной – 98-летний Алексей Писарев. Это участник Великой Отечественной войны из Тюлячинского района. В фестивале также приняли участие замечательные семейные дуэты и ансамбли», – рассказал он.

Очередной фестиваль среди старшего поколения посвящен Году единства народов России, Году воинской и трудовой доблести в Татарстане и 40-летию Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) республики, заметил Мухаметшин.

«Продолжим этот фестиваль новациями и с энтузиазмом», – заключил он.