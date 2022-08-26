От выпускника до ректора: Минниханов и Фальков представили нового руководителя КФУ Сафина

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на расширенном заседании ученого совета КФУ представили нового ректора вуза Ленара Сафина, который ранее представлял республику в Совете Федерации.

«Хотел бы поблагодарить Правительство страны за то, что оказали доверие мнению республики в выборе кандидата на пост ректора КФУ. Ленар Сафин — выпускник нашего университета. Он начал свой путь рядовым преподавателем юридического факультета, а в последние годы представлял Татарстан в Совете Федерации. Он всегда активно участвовал в разработке стратегически значимых для университета инициатив и проектов», — отметил Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Он подчеркнул, что Казанский федеральный университет — это один из флагманов развития высшего образования и науки России. На сегодняшний день КФУ в числе крупнейших научно-образовательных центров страны. В вузе обучаются почти 50 тыс. студентов, из них порядка 11 тыс. иностранцев.

Ректор большого университета — это человек, который должен в себе сочетать огромное количество навыков и талантов. Он должен уверенно себя чувствовать в студенческой аудитории и говорить на одном языке с молодежью, понимать и отстаивать интересы преподавательского состава, выстраивать диалог с представителями бизнеса и органов государственной власти, добавил министр образования и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Каждый большой вуз в вопросе выбора ректора борется за то, чтобы это был их выпускник. В этом смысле Ленар Сафин хорошо знаком Казанскому университету — он выпускник 1993 года, затем ещё и преподавал, понимает и знает традиции университета. У него есть такие полезные качества, как быстрое понимание ситуации и умение оперативно включиться в работу», — заявил Фальков.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Ленар Сафин — это человек, который работал как на региональном, так и на федеральном уровне, понимает, как устроены все классовые площадки и долгое время взаимодействовал с индустрией образования, заключил Фальков.

Перед научным советом КФУ выступил и сам новоиспеченный ректор. Он заверил, что возглавить один из старейших университетов России — это большая честь и ответственность.

«Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования. При этом я считаю, что нужно дать преподавателям сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке. Я осознаю всю ответственность за коллектив вуза. Обещаю работать честно и на совесть», — заявил новый ректор КФУ Ленар Сафин.

Более подробно о том, кто такой Ленар Сафин, как прошел путь от доцента юрфака до сенатора, а теперь и ректора КФУ – читайте на сайте «Татар-информа».