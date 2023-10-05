«От вас зависит наше будущее»: мэр Бугульмы встретился с будущими педагогами города

Сегодня профессиональный праздник сегодня отмечают более 4 тыс. педагогов, работающих в образовательных учреждениях Бугульминского района. В Год педагога и наставника, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, и в День учителя глава района Линар Закиров встретился со студентами профессионально-педагогического колледжа города, которые выбрали для себя эту профессию.

«Как бы высокопарно это ни звучало, но мы всё время говорим: будущее нашего родного города зависит от молодежи, а уровень подготовки молодежи зависит от педагогов. Так что в значительной степени от вас зависит наше будущее», — обратился к студентам руководитель муниципального образования.

Глава района осмотрел учебные кабинеты колледжа, мастерские и лаборатории. Сегодня здесь обучаются почти 500 студентов. В этом году колледжу исполняется 60 лет.

В учреждении реализуются образовательные программы по социально значимым специальностям: профессиональное обучение, преподавание в младших классах, дошкольное образование, социальная работа, документационное обеспечение управления и архивоведение, правоохранительная деятельность.

«В нашем колледже есть все возможности для получения качественного профессионального образования. Ежегодно колледж выпускает порядка 100 специалистов. Половина из них продолжает обучение в высших учебных заведениях страны. Кроме того, учреждение является площадкой для проведения регионального чемпионата рабочих профессий», — подчеркнула директор учреждения Гузель Рахимова.

Мэр пообщался с педагогами и студентами учебного заведения, рассказал о возможностях, которые есть у молодежи в городе, поделился воспоминаниями о своих первых учителях и наставниках.

Кроме того, Линар Закиров поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил награды преподавателям образовательного учреждения — за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Сегодня в России отмечается День учителя. Президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й в стране Годом педагога и наставника. В своем послании к Федеральному Собранию глава государства отмечал: «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям».

Ранее педагогов и ветеранов педагогического труда с их профессиональным праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.