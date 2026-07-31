От третьего дивизиона Испании до «Рубина»: 50-летний Артига продолжает мечтать

От пятого дивизиона Испании до Российской Премьер-Лиги — путь Франка Артиги. Воспитатель Гави и Ямаля, спаситель «Родины», герой «Химок» и новый главный тренер «Рубина». Ему 50 — и он только начинает. С чем тренер встретил свое 50-летие - в материале «ТИ-Спорта».





Франк Артига с Маратом Сафиуллиным

Фото: rubin-kazan.ru

Начало пути: от пятого дивизиона до высшего U-19

Полное имя главного тренера «Рубина» Франка Артиги — Франсеск Артига Себриан. Он женат, у него двое детей — девочка и мальчик. Накануне испанцу исполнилось 50 лет, начало своей жизни он провел в городке Камбрильс (Каталония). Он успел поиграть за местный клуб в региональном дивизионе, но игровая карьера не пошла вверх, и в 18 лет он сконцентрировался на тренерстве в том же «Камбрильсе». Сначала тренировал детей 10–11 лет, затем ему доверили возраст 14 лет. Его карьера — это история про то, как талант споткнулся об отсутствие везения.

Затем Артига пошел на повышение в клуб «Реус Депортиу», но в 2003 году его уволили — единственный раз в жизни. Однако уже на следующий день, как по волшебству, раздался звонок из таррагонского «Химнастика». Он сделал невозможное: с командой U19, которая тонула на дне таблицы, выдал серию из 14 побед в 18 матчах и вывел ее в высший дивизион. Тогда никто не знал, что это — только первый глоток великой истории.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Воспитатель чемпионов: 11 лет в Ла Масии

В 2010 году Артига переступает порог Ла Масии — святая святых мирового футбола, академия ФК «Барселоны». Это случилось благодаря невероятному стечению обстоятельств: близкий друг Альберт Пуч и легендарный Тито Виланова, у которого тогда уже диагностировали рак, убедили президента «Барселоны» — дайте этому парню шанс. И он не просто взял его — он вцепился в него мертвой хваткой.

За 11 лет в академии «Барселоны» Артига собрал коллекцию трофеев, которая делает честь любому клубу: 11 чемпионских титулов с командами всех возрастов. Но главное — не цифры. Главное — имена.

Представьте себе список: Гави, Ансу Фати, Ламин Ямаль, Марк Кукурелья, Дани Ольмо, Адама Траоре, Рики Пуч, Фермин Лопес. Это не просто воспитанники. Это целое поколение, которое сегодня определяет лицо мирового футбола. И у каждого из них — частичка Артиги. Он не просто учил их финтам и тактике — он учил их дышать футболом.

Отдельная история — Кукурелья. Артига лично привел его в «Барсу» из враждебного лагеря — из детской команды «Эспаньола». Он разглядел в мальчишке будущую звезду, когда другие проходили мимо. А недавно Кукурелья стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. И, говорят, первым, кому он позвонил, был Франк Артига.

В 2019 году Артига занял место самого Виктора Вальдеса, легендарного вратаря «Барселоны», которого с грохотом уволили из U19. «Барсе» пришлось ждать 21 день, чтобы назначить Артигу официально, — Вальдес не расторгал контракт, истерично цепляясь за кресло. И когда Артига наконец заступил, он сделал то, чего ждали все.

Команда, которая до его прихода пребывала в неопределенности, мгновенно преобразилась: под руководством нового тренера была выдана впечатляющая победная серия из 11 матчей подряд. В оставшейся части сезона 2019/20, который был досрочно остановлен из-за пандемии COVID-19, «Барселона» U19 одержала 17 побед, дважды сыграла вничью и потерпела всего два поражения. Этот мощный рывок позволил команде подняться на вершину турнирной таблицы и завоевать чемпионский титул в своей лиге, а также гарантировал место в Юношеской лиге УЕФА на следующий сезон.

Сам Артига, комментируя успех, признавался, что предпочел бы выиграть трофей на поле, но при этом был искренне доволен тем, как команда прогрессировала с каждой неделей. Важно и то, что наставник выполнил главную задачу академии — помимо результата, он активно развивал молодых футболистов, и несколько из них получили шанс дебютировать за вторую команду клуба, «Барселону Б».

А знаете, что еще? Когда Лионель Месси получил свой пятый «Золотой мяч» и вышел на сцену с трофеем, он сам попросил, чтобы на легендарное фото с ним были представители академии. Среди счастливчиков — Франк Артига. Он стоял в двух шагах от бога футбола. И это не метафора.

«Этот испанец — колдун»: как Артига покорил Россию через Дубай и Fix Price

В 2021 году Артига покидает «Барселону». Почему? Ради юношеской сборной ОАЭ. Звучит как безумие, но за этим стоит логика: он всегда выбирал вызовы. В 2021 году он принял предложение возглавить молодежную команду футболистов до 20 лет в ОАЭ. Именно там он и познакомился с Сергеем Ломакиным, основателем империи Fix Price, который в то время был главным спонсором нескольких зарубежных клубов.

Знакомство состоялось благодаря экс-защитнику «Реала» Мичелу Сальгадо. И тот не ошибся. Позже, когда Артига завершил работу в Дубае, он остался там, чтобы не прерывать учебный процесс для детей. Именно тогда Сальгадо и свел его с Ломакиным. В результате Сергей пригласил Франка возглавить клуб «Дубай Юнайтед». После успешного сезона, пока в России длился зимний перерыв, Ломакин и руководитель «Родины» Алексей Зинин снова пригласили Артигу — на этот раз в «Родину-2».

Сначала Артига взял «Родину-2» — команду, о которой никто не слышал за пределами Москвы, — и привел ее к золоту Второй лиги. Потом подхватил первую команду, которая лежала на 11-м месте (17 очков в 13 матчах), и за пару месяцев взлетел с ней на пятое (55 очков за 34 матча). Всего в шаге от РПЛ.

Франк Артига слева Фото: социальные сети Франка Артиги

«Реакция игроков стоит больше, чем все деньги мира»: как Артига пережил ад в Подмосковье

В июне 2024 года Артига возглавляет «Химки». Он ставит атакующий футбол и попадает в настоящий кошмар. Клуб не платит зарплату с ноября 2024 года. «Моя последняя зарплата была в ноябре», — скажет он позже в интервью «Матч ТВ». Артига не просто терпит — он отдает свои последние деньги игрокам, чтобы те могли кормить семьи (его собственный оклад составлял 3 миллиона рублей в месяц).

Несмотря на финансовые трудности клуба, он старался мотивировать игроков и помогал им прогрессировать. В частности, отмечался прогресс таких футболистов, как Зелимхан Бакаев, Антон Заболотный и Георгий Джикия.

Однако в апреле 2025 года контракт с тренером был расторгнут. СМИ называли несколько причин отставки: конфликт с руководством (бизнесмен Туфан Садыгов, владелец клуба, требовал больше игрового времени для своего сына Ильи, что создавало напряженность в команде) и публичная поддержка игроков, которые требовали выплаты долгов по зарплате.

После отставки Артиги игроки «Химок» объявили бойкот и отказались выходить на тренировку перед матчем с «Зенитом». Они объявили бойкот руководству. Ради него. Ради человека, который не бросил их в грязи. «Химки» с Артигой закончили сезон на 12-м месте, сохранив место в РПЛ.

После «Химок» Артигу пригласили в ангольский клуб «Петру Атлетику». Там он выиграл Суперкубок Анголы — 3:1 над «Кабушкорпом», а в африканской Лиге чемпионов после двух туров с четырьмя очками его команда возглавляла группу D. Он провел там всего полгода, но расплакался на последней пресс-конференции с клубом.

Франк на игре с «Химками» Фото: fckhimki.com

«Он не под грубый футбол»: как Артига мотивирует через веру, а не через крик

В январе 2026 года он становится главным тренером «Рубина». Контракт — до лета 2027-го. И здесь начинается магия судьбы: Казань он знает давно. В 2014 году приезжал с юношеской «Барселоной» на турнир памяти Ленара Гильмуллина и победил. Десять лет спустя он возвращается уже как главный тренер. «Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями», — говорил он после назначения.

Характер Артиги: не жесткость, а требовательность

Артига — тренер новой волны. Он не из тех, кто ломает футболистов через колено. Его метод — не жесткость, а требовательность, помноженная на человеческое отношение. «Он очень хороший тренер, со своим видением. Но он не под грубый ФНЛовский футбол... Франк — это про тактику: вратарь всегда задействован, розыгрыши», — так характеризует вратарь «Краснодара» Александр Корякин.

Сам Артига считает, что главное в команде — это менталитет. «Мои команды должны быть активными и инициативными. Хотя футбол — это всегда игра на три результата, но мы всегда будем планировать, как выиграть матч, а не как просто не пропустить и не проиграть». Он требует от игроков максимума, но не через крик и унижение, а через веру в их потенциал.

Вот как он мотивирует 19-летнего полузащитника «Рубина» Никиту Васильева: «Я думаю, что ты — самый талантливый игрок в команде. Но если не будем давать борьбу, если будем избегать единоборств, если всегда не будем давать 200%, ничего не получится. Я не знаю, насколько хорошо я разбираюсь в футболе, но ты сам знаешь, я очень много работал с перспективными, молодыми, талантливыми игроками, как ты. И все эти имена ты уже знаешь — Ансу Фати, Гави, Дани Ольмо, Ямаль. Все знают, что я работал с этими футболистами. Но помимо них, знаешь, сколько было не хуже их и тебя, и в итоге у них ничего не получилось. Даже у более талантливых... Если сейчас, когда у тебя второй тренер появился, ты с ним не сможешь пробиться, то тогда уже начнутся настоящие трудности. Всё в твоих руках. Но надо давать больше — больше, больше, больше, гораздо больше».

Он не давит — он вдохновляет. Он не запугивает — он предупреждает. И этим берет.

30 июля 2026 года Артиге исполнилось 50 лет. На вопрос о подарке от команды он ответил: «Несомненно, хотелось бы победу. Чтобы все наши игроки были здоровы, чтобы не было травм. Будет здорово, если будет ещё пополнение состава новыми игроками». А о своих мечтах сказал так: «По ходу моего тренерского пути всегда были какие-то задачи, всегда были какие-то мечты, и эти мечты часто сбывались. Я работал в третьем дивизионе Испании, сейчас я работаю в Российской Премьер-Лиге, поэтому нужно не переставать мечтать, при этом оставаться ногами на земле».