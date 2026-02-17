Артига: «Мы не должны зависеть от того, забьет Даку или нет»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» заявил, что видит команду, не заостренную на одного лидера. При этом он не стал раскрывать, какой именно стиль прививает казанской команде.

– Когда вас только назначили в «Рубин», много писали, что вы исповедуете классическую барселонскую «тики-таку». Но из того, что мы видим в товарищеских матчах, это нельзя назвать «тики-такой» в классическом понимании. А вы как видите ваш стиль?

– Как я уже говорил, самое важное для любого тренера – это игроки, которыми располагает команда. В «Химках», например, у нас был Антон Заболотный. И мы очень много использовали длинных передач на Забу, потому что мы понимали, что он был одним из лучших игроком чемпионата в верховых единоборствах. Заболотный приносил нам много пользы в этом компоненте игры. Вот почему я говорю, что нужно уважать футбольную культуру страны и игроков, которые у тебя есть. И чего нельзя делать, так это действовать по принципу copy paste. Например, люди говорят: «Будем играть как «Барса»!» Нет, только игроки «Барселоны» могут играть так, как «Барселона».

Самое главное для меня – это менталитет команды. Мои команды должны быть активными и инициативными. Хотя футбол – это всегда игра на три результата, но мы всегда будем планировать, как выиграть матч, а не как просто не пропустить и не проиграть, независимо от того, кто нам противостоит. Менталитет команды-победителя не сводится просто к выигрышу матча, ведь выиграть матч может любая команда. Речь идет о выработке характера команды, суть которого будет всегда сводиться к стремлению к победе. Не одно и то же – выигрывать матчи и быть командой, обладающей менталитетом победителя.

– В «Рубине» тоже есть явный лидер – Мирлинд Даку. При прежнем наставнике он показал себя как силовой игрок, который хорошо играет на приеме, может поймать длинные передачи, продавить… Насколько он подходит для того «низового» футбола, который показываете вы?

– Прежде всего мне еще не посчастливилось в полной мере насладиться работой с Даку. К сожалению, на одной из первых тренировок он получил довольно серьезную травму. Как бы то ни было, нам очень повезло, что у нас есть такой нападающий. По моему мнению, он является лучшим форвардом лиги. А значит, имея в своих рядах футболиста с такими потрясающими качествами, мы должны обеспечить, чтобы он чаще оказывался перед воротами соперника. Но речь идет не только о Мирлинде, мы должны извлекать более высокую эффективность и из атакующих качеств того же Дардана (Шабанхаджая – прим. «ТИ-Спорта») и других футболистов. В команде прекрасные игроки. Мы не должны зависеть только от того, забьет Даку или нет», – цитирует испанского специалиста «ТИ-Спорт».