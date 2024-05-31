От Татарстана на СВО служить по контракту уехали 40 иностранцев

Службу по контракту в Вооруженных Силах России проходят граждане Нигерии, Иордании, Непала, Кубы, Южной Кореи, Египта. За последнее время от Татарстана «за ленту» уехали 40 иностранцев, в том числе гражданин Египта.

Всем контрактникам из дальнего и ближнего зарубежья, подписавшим контракт в Татарстане, положены выплаты — сейчас их размер составляет до миллиона рублей. Также иностранцам и их семьям помогут получить ИНН и гражданство. Претендент должен быть не старше 45 лет и находиться на территории России на законных основаниях.

Фото из личного архива отца Ростислава

Отец Ростислав и африканские контрактники сфотографировались на память — сегодня бойцы служат в составе ВС России. Отец Ростислав встретил их во время гуманитарной миссии на СВО. Видел он и Джеффа Монсона — бывшего американского бойца ММА — теперь он гражданин России, проводит мастер-классы для бойцов СВО.

На стороне России воюет немало иностранных контрактников из ближнего и дальнего зарубежья. Все они получают выплаты в полном объеме. Сейчас условия контрактной службы стали еще более интересными для потенциальных контрактников. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей. А каждый месяц — от 210 тыс. рублей и выше.

Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Фото из личного архива отца Ростислава

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в военкомате Нижнекамска подписали контракты шесть граждан Казахстана и Узбекистана.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.