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В военкомате Нижнекамска подписали контракты 6 граждан Казахстана и Узбекистана
В Нижнекамском отделе военного комиссариата контракты уже подписали 6 граждан Казахстана и Узбекистана, они и их семьи получили российское гражданство. Добровольцами на СВО отправились также жители Перми, Оренбурга, Волгограда и Ростова.
«Приехал прапорщик МВД с Ростова, услышал, что мы здесь занимаемся назначением на должности. Если человек хочет на конкретную дожность, мы сопровождаем этого человека до воинской части, договариваемся с командирами — именно конкретно в ту воинскую часть, куда он хочет», — рассказал военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газиннур Ситдиков.
Господдержка и увеличенные единовременные выплаты — вот, что ждет всех тех, кто подпишет контракт на военную службу с июня. Добровольцы смогут получить до 1 млн рублей: 505 тыс. от Раиса Татарстана и 195 тыс. рублей от Минобороны, плюс ко всему денежные средства от глав муниципалитетов и предприятий. Как на такую инициативу смотрят контрактники, рассказали они сами.
Булату 25 лет. Молодой человек уже проходил службу по контракту в Севастополе, был мотористом. По образованию он IТ-специалист, поэтому решил стать оператором БПЛА.
Решение стать добровольцем принял совсем недавно. И тут узнал, что контрактникам увеличили единовременную выплату до 1 млн рублей. Плюс меры соцподдержки. Поэтому уходя с гражданки Булат будет спокойным за своих родителей и жену.
«Да я знаю, что люди, которые участвуют на территории боевых действий, вся их семья, мои родители, все могут получить поддержку, даже лечиться в военных госпиталях. Я думаю, что это всегда будет актуально, неизвестно, что может произойти со здоровьем. Помощь такая — всегда хорошо», — отметил он.
Получать поддержку от Раиса Республики будут все, кто подпишет контракт и в июле. Приехать в Татарстан и подписать контракт могут жители других регионов и иностранцы. Они получат те же выплаты и будут пользоваться всеми льготами.
В пунктах сбора гуманитарной помощи контрактников обеспечивают всем необходимым: средствами гигиены, фонариками, спальными мешками, одеждой и так далее.
Также в ежедневном порядке у торговых центров ведется работа по разъяснению гражданам информации о льготах, выплатах и мерах соцподдержки, которая оказывается на территории республики тем, кто подписал контракт.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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