От Радулова до Сафонова: кто держит «Ак Барс» на плаву, пока Знарок ругается со СМИ

«Ак Барс» упустил третье место на Востоке в пользу «Салавата Юлаева». Однако по потерянным очкам «барсы» все еще опережают Уфу. В Казани критикуют игру команды Олега Знарка, сам тренер ругается со СМИ, но кто держит звездного фаворита в числе лидеров? «ТИ-Спорт» называет семерку игроков «Ак Барса», к которым нельзя предъявлять претензии.

Олег Знарок: «Из какого вы издания? «Татар-информ»? Я запомню» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Знарок тратит много сил на споры с журналистами, а игроки держат «Ак Барс» в игре

«Мне сложно с вами говорить, потому что в хоккее нужно разбираться», – высказался накануне Олег Знарок на вполне обоснованный вопрос о смене вратаря в овертайме. То решение обернулось вторым поражением «Ак Барса» подряд в матчах с «Автомобилистом».

Практически после каждого матча Олег Знарок ругается со СМИ. Доставалось и корреспонденту нашего издания. «А, опять вы? Из какого вы издания? «Татар-информ»? Я запомню», – говорил специалист еще после одного из предсезонных матчей.

Тренеру бы простили и не такое, но даже хоккейные эксперты в приватных разговорах не могут четко высказаться об игровой модели нынешнего «Ак Барса». При Зинэтуле Билялетдинове и при Дмитрии Квартальнове было понятно, в какой хоккей играет Казань. Кому-то система нравилась или не нравилась, но она была. Сейчас игра «барсов» напоминает винегрет или лоскутное одеяло (как кому угодно).

При этом команда набирает очки и идет в группе лидеров плотной таблицы Восточной конференции КХЛ. Возникает логичный вопрос: почему? Ответ, конечно, на поверхности. Руководство «Ак Барса» этим летом удачно поработало на трансферном рынке и собрало звездный состав. Эти исполнители пока и тащат «Ак Барс». Понятно, что не все новички на данный момент отрабатывают свой хлеб, но им приходят на помощь старожилы, как из числа опытных, так и среди молодых хоккеистов. «ТИ-Спорт» выделяет семь игроков.

«Татарский дьявол»: Радулова болячки не тревожат, он лидер на льду

На первое место мы поставим самого звездного новичка «Ак Барса» Александра Радулова, который прямо сейчас является лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем за матч одно очко. Также «Татарский дьявол», бывший в НХЛ «Тасманским», на данный момент лучший снайпер клуба с большим отрывом.

Перед сезоном в экспертной и болельщицкой среде высказывались опасения по поводу рецидивов травм. Ведь в прошлом сезоне в «Далласе» немолодой уже хоккеист больше лечился, чем играл. Но нет, Радулов явно набрал форму и показывает отличный хоккей.

Да, Радулов пока далек от бомбардирского топа по всей КХЛ. Там лидеры «Автомобилиста» набрали уже по 17-19 очков. Но это проблема скорее нападения «Ак Барса» в целом, которое пока не отличается стабильным рисунком игры и системными действиями в атаке.

К тому же Радулов был не так ярок, когда играл в одном звене с Вадимом Шипачевым, который в целом проваливает старт сезона. После перевода в звено к Кириллу Семенову и Станиславу Галиеву «Татарский дьявол» включился на полную мощь и имеет шансы побороться за место в топ-5 бомбардиров КХЛ.

Помимо статистических показателей Радулов буквально горит на льду и ведет партнеров по команде за собой. По сути, он один из самых звездных новичков клуба, к кому нет претензий по действиям на льду.

Теневой джокер Семенов и плеймейкер Галиев

Кирилл Семенов в когорте «самых звездных» летом не числился. Зато уверенно попал в наш рейтинг как второй по полезности после Александра Радулова. Семенов отстает от звездного партнера лишь на два очка, но является лучшим ассистентом команды прямо сейчас.

Интересно, что Знарок довольно долго собирал самое ударное звено «Ак Барса», но Семенов умудрялся набирать очки и с другими партнерами. Это наглядно отражается в показателе полезности. Семенов лидер команды по системе полезности в атаке. То есть при Кирилле на льду «Ак Барс» больше всего забрасывает шайб – 14 голов. Это лучший показатель в команде.

Станислав Галиев пропустил два последних матча за «Ак Барс» из-за травмы. Не сыграет и в завтрашней встрече все с тем же «Автомобилистом». При всем уважении к заслугам Даниса Зарипова, но без Галиева связка Радулова и Семенова потеряла в яркости и эффективности.

«Космос Стас» приучил экспертов и болельщиков к своему статусу снайпера. Но в нынешнем «Ак Барсе» он раскрывается, прежде всего, как плеймейкер. Львиная доля атак начинается Галиевым, очень много предголевых передач раздает именно он.

До травмы Станислав был лучшим ассистентом в «Ак Барсе» с шестью голевыми передачами. Но самое ценное, что именно Галиев дирижирует атакующими операциями самого ударного на данный момент звена «Ак Барса». Также отметим, что он лучший в команде по системе «плюс/минус». Это лучше всего характеризует ключевой характер его роли на льду. И вообще «Ак Барс» пропустил лишь две шайбы, когда Галиев был на льду.

Молодость и опыт: ключевые голы Петрова и лучший из молодых талантов «Ак Барса» – Сафонов

Кирилл Петров очень часто подвергается критике в среде болельщиков «Ак Барса», зачастую незаслуженной. «Полировщик бортов», «тяжелый», «деревянный» – такие эпитеты нередко приходится читать в соцсетях. Сейчас воспитанник казанского хоккея закрепился у Олега Знарка в номинально первом звене команды.

Петров вдохнул жизнь в первую тройку. Именно с переводом Кирилла в многострадальное звено «зашевелился» Дмитрий Кагарлицкий, сам Петров забросил три ключевые шайбы, а бесполезность Вадима Шипачева на старте сезона несколько ушла в тень. Именно с Петровым первое звено начало регулярно набирать хоть какие-то очки.

Илья Сафонов оформил дубль во вчерашней игре с «Автомобилистом». Но мы его включили в наш рейтинг не за это. 21-летний нападающий в числе самых перспективных звездочек «Ак Барса» на старте сезона смотрится наиболее цельно.

Этого пока нельзя сказать по отношению к Дмитрию Воронкову и Артему Галимову. Первый все больше закрепляется в роли силовика нижних звеньев, а второй вот уже два сезона, как остановился в своем развитии.

Оборона – слабое звено «Ак Барса», но меньше всего претензий к Хенкелю

«Ак Барс» не так много пропустил в чемпионате, но критики в отношении защитников команды хватает. Звездные Вячеслав Войнов, Василий Токранов и Динар Хафизуллин не только не оправдывают авансов в атакующих действиях, но и регулярно «привозят» в обороне.

Парадокс, но выделить в этой линии остается защитников, которые порой попадают у Знарка в ротации. Речь о Кристиане Хенкеле и Кирилле Адамчуке. Оба сыграли лишь по 10 матчей. На момент их нахождения на льду команда пропускала лишь по 4 шайбы. Также на их счету баллы за голевые передачи. У Хенкеля – 3, у Адамчука – 4.

И все-таки мы выделяем в этом противостоянии Хенкеля за его роль в команде. Адамчук стабильно играет в третьей паре защитников, тогда как Хенкель котируется в команде Олега Знарка выше. Это большая ответственность и давление соответственно.

Амир Мифтахов стал одним из главных открытий «Ак Барса» в новом сезоне

Вчера Амир Мифтахов пропустил четыре шайбы от «Автомобилиста» (пятая зашла, когда вратаря поменяли на полевого игрока в овертайме). При этом вратарь не выручил своих партнеров как минимум в двух из четырех шайб.

Но данный текст не о вчерашнем матче. В целом же Амир на данном этапе выглядит «первым номером» «Ак Барса». Хотя перед сезоном были сомнения, что он подходит на роль даже твердого запасного в тандеме с Тимуром Биляловым.

Несмотря на четыре пропущенные шайбы от «Автомобилиста», у Мифтахова по-прежнему очень высокий процент отраженных бросков и солидный коэффициент непробиваемости.

Фото на анонсе: ak-bars.ru