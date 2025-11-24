От «Поэта» до «Пророка»: Музей ИЗО РТ открыл арт-портал творчества Лермонтова

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась и будет работать до 1 февраля разножанровая выставка «Между ПОЭТОМ и ПРОРОКОМ. Читаем Лермонтова…». Посетители увидят и арт-объекты, и живопись, и скульптуру, и фотографию, и антикварные издания произведений Лермонтова. По словам организаторов, все это поможет открыть поэта с новой стороны, взглянуть на его творчество с ракурса современности. Во многие экспонаты, как, например, в платья или офорты, встроены напечатанные или прописанные от руки художниками фрагменты строк Лермонтова.

«В проект включено и то, что никогда не озвучивали и не показывали – перевод Лермонтова сказки «Ашик Кериб» (турецкая сказка, изложенная поэтом и обнаруженная в его записях после смерти – прим. Т-и). Альметьевский театр несколько лет назад создал этот спектакль. Затем повторил его в очень необычной форме в Казани, когда зрители сидели прямо на сцене. Большинство, конечно, не видели этот спектакль, но на нем присутствовал наш известный фотограф Риф Якупов, который предоставил для выставки великолепные фотографии с этого показа», – обратила внимание первых посетителей на церемонии открытия выставки директор Музея ИЗО Розалия Нургалеева.

В выставочном пространстве пять частей, отведенных для напоминания посетителям пяти главных произведений Лермонтова. Помимо «Ашик Кариба» это «Маскарад», «Демон», «Герой нашего времени» и известное всем со школы хрестоматийное стихотворение «Смерть поэта». Соавторами произведений к выставке-ассоциации о творчестве поэта стали живописцы, графики, скульпторы, мастера печатной графики, декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, фотографы, танцовщики балета, воплотившие образы произведений Лермонтова в сценических персонажах.

Экспонатами выставки стали и редкие, антикварные издания произведений Лермонтова, которые предоставил отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки имен Лобачевского КФУ. Иметь при себе во внутреннем кармане небольшую книжицу поэзии Лермонтова было модно и даже престижно в XIX веке.

«Нам было трудно остановиться на одном из этих изданий. Мы находили все новые, новые и новые, самого разного времени издания… Лермонтова очень любили. Я знаю, что многие на каком-то этапе считали, что его талант был даже ярче, чем талант Александра Сергеевича Пушкина, но трагическая кончина оборвала его на взлете. Я рада, что мы смогли предоставить тексты для того, чтобы сверяясь с тем ними, можно было погружаться в мир Лермонтова», – сказала заместитель директора Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ Эльмира Амерханова.

В основном же выставка привозная. Она – часть большого проекта «Лермонтов. Non finitо», который в течение десяти лет развивала и привезла в Казань московский искусствовед Натэлла Войскунской «Лермонтов. Non finitо».

«Этот проект является символическим жестом объединения художников из разных сфер. Они объединяются, чтобы создать новое пространство, новые смыслы. Здесь и видеокарт, и арт-объекты, и художники-офортисты, и художники-коллажисты, даже ювелиры. Ключевые смыслы проектов Наталья Войскунской – метафора ускользающего, метафора невозможности создать что-то завершенное. А ключевой смысл этой выставки – мгновение, которое стало вечностью. Творческий путь Лермонтова был очень короткий. То, что его творчество живет в наших сердцах сегодня, помогает нам понимать насколько мгновение может лечь в основу вечного создания ценностей», – сказала сокуратор выставки, научный сотрудник Института этноведения и антропологии РАН Анастасия Юдина.

В прошлые годы, напомним, в Музее ИЗО Татарстана уже проходили инициированные ею выставки, посвященные гению Лермонтова – «Время Лермонтова» и «МУЗАПЛАЧА». Нынешняя выставка рассматривает 13 лет творческой жизни Михаила Лермонтова от написания им стихотворения «Поэт» в 1828 году до произведения «Пророк» 1841 года – отсюда и название проекта.

«Наши совместные проекты с Натэллой Войскунской – это всегда сценарий, потрясающая режиссура выставки. Каждый предмет работает с рядом стоящим предметом в диалоге. И это замечательно. И Лермонтов здесь показан в ином виде: через балет, через графику, через живопись, через великолепные изречения и через фотографию. Мы не случайно назвали этот проект образовательным. Нам очень хочется, чтобы посетитель вник в тексты – это очень важно. Прийти сюда стоит и студентам хореографического училища, и студентам театрального училища – здесь великолепная сценография. И это все делается руками художников», – подчеркнула Нургалеева.