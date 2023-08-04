Галерея современного искусства представила проект-посвящение о судьбе Анны Ахматовой

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка офортов, арт-объектов, фотографий и дневниковых подлинников, навеянная творчеством и судьбой Анны Ахматовой и Иосифа Бродского. Мульти-арт-проект «МУЗАПЛАЧА» презентуется публике впервые именно в Казани, хотя идея его и воплощение принадлежат известному куратору выставок, столичному искусствоведу Натэлле Войскунской и московскому художнику-офортисту Светлане Ланшаковой.

На втором этаже галереи представлены около полусотни мемориальных предметов и произведений современности, соучаствующих непростой участи «царицы русской поэзии» ХХ века Анны Ахматовой и приятельствовавшего с ней на закате жизни Иосифа Бродского. Подлинные предметы, принадлежавшие Ахматовой, предоставлены на время выставки Московским домом Ахматовой. Это чернильница и перо поэта, пресс-папье в форме кабана и будильник. Из фондов Музея ИЗО Татарстана в проект вошли картины «Шабат (Евреи)» Натальи Гончаровой и «Провинциальная франтиха» Михаила Ларионова.

«Проект очень сложный, многоплановый, многоуровневый, охватывающий время от 1919 года до 2023 года. У московских коллекционеров оказались редчайшие вещи, которые показываются вообще впервые – автографы Ахматовой и Бродского, записки, представленные здесь литографии. Это абсолютнейшие раритеты. Мы видим, что Ахматова как поэт, алгоритмы свои не внесла в поэзию Бродского. А как личность на него повлияла невероятным образом. У нас очень много цитат, где он говорит о ее величии человеческом. Само существование в Советском Союзе такого человека как Анна Ахматова меняло всю атмосферу. Это был голос, который всегда был честен и всегда звучал, не оглядываясь на ситуацию, на какие-либо посылы – она не дружила с властью. Да и власть делала вид, что она совершенно в ней не нуждается. Аналогично было по отношению к Бродскому: доказать, что писание стихов это тоже труд оказалось невозможным», – сказала, открывая выставку, ее куратор, соредактор журнала «Третьяковская галерея» Натэлла Войскунская.

Прежде, напомним, Войскунская и офортист Ланшакова уже привозили в Казань, а также в Елабугу и в Чистополь несколько выставок: «Полвека любви», ««ПримуsПушкинъПатефон», «Марина Цветаева. Я – жизнь, пришедшая на ужин…» и «Время Лермонтова».

«Проекты этих авторов стали уже традицией в музее. Они всегда поражают и высоким уровнем, и особой эстетикой и оригинальностью подачи. Настоящий проект отличает многозначность – он на стыке искусств, где в основе офорты, но здесь и поэзия, и музыка. Здесь и реальность документа, что носит личностное начало. Эта многозначность соответствует характеру культуры Серебряного века, его непростой духовности. На уровне художественного языка это самое сложное – кажущаяся простота работ Светланы Ланшаковой сложна на самом деле не только технически. Офорт из всех старых техник, впервые эпохи применявшаяся еще в искусстве Северного Возрождения Дюрером и Олфером, прошла через все века. Теперь она существует в новом измерении, обогащаясь новыми приемами. В искусстве ХХ - XXI веков оригинальная гравюра стала сочетаться и с фотографией, и с репродукцией. Эта выставка – удивительная демонстрация современной графической культуры», – сказала хранитель графического искусства Музея ИЗО РТ Ольга Вербина.

Выставка «МУЗАПЛАЧА», обращают внимание организаторы, получила свое название от одноименного стихотворения 1916 года Марины Цветаевой, которое было посвящено Ахматовой. Первые посетители выставки услышали в записи голоса Ахматовой и Бродского, а также сами прочли стихотворения поэтов у открытого микрофона. Среди них татарский поэт, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии Мусы Джалиля Рамис Аймет. Стихи Ахматовой в его исполнении прозвучали на татарском языке.

Выставка «МУЗАПЛАЧА» будет работать в Галерее современного искусства до 3 сентября.