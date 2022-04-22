«От нас специалисты не убегают»: Лаишевский район становится зоной корпоративного жилья

Тренд на строительство корпоративного жилья набирает популярность в Татарстане. Компании считают формат «где работаю, там и живу» наиболее удобным для сотрудников. О том как под Казанью вслед за производствами растут деревни для специалистов, - в обзоре «Татар-информа».

Пионером строительства корпоративного жилья рядом с производством в новейшей истории можно считать компанию ICL Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это – наша IT-деревня, которую мы успешно застраиваем»

Пионером строительства корпоративного жилья рядом с производством в новейшей истории можно считать компанию ICL. Предприятие, выпускавше компьютеры в Казани, решило расширить мощности за счет организации производства за пределами города. Решение было принято после создания в Татарстане особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис», резидентам которой были предоставлены льготы, в том числе и налоговые. Часть ОЭЗ расположена в Лаишевском районе. Здесь, в районе поселка Усады , ICL построила завод вычислительной техники, инженерный центр и технопарк.

«Нам Правительство РТ, буквально через дорогу от офиса выделило земли для жилья. Это – наша IT-деревня, которую мы успешно застраиваем. В этом году достроим крайние дома, это значит, что будут освоены все участки. Мы рассчитываем, что в этом году деревня будет сформирована», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор ICL Евгений Степанов.

В деревне живут сотрудники ICL как из Татарстана, так и те, что приехали из других регионов России. Первые 8 гектар под строительство жилья компания начала осваивать 10 лет назад, тогда было построено примерно 100 квартир. «Два года назад мы построили 57-квартирный трехэтажный дом малосемейного типа, куда приглашали иногородних жителей, чтобы первое время они могли поселиться, а потом подобрать себе жилье», – сообщил Степанов.

Евгений Степанов: «Нам Правительство РТ, буквально через дорогу от офиса выделило земли для жилья. Это – наша IT-деревня, которую мы успешно застраиваем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас на территории в 28 га насчитывается уже 400 домохозяйств, в этом году с вводом нового жилья в деревне будет уже около 500 домохозяйств. «Хочу добавить, что государство тоже нас не оставляет. За счет бюджетных средств рядом с нашей деревней построена прогимназия – детский сад и начальная школа», – сказал он.

По его мнению, такой бонус, как предоставление жилья, привлекает сотрудников и позволяет решать вопрос дефицита кадров.

«От нас специалисты не убегают, а остаются здесь, потому что им комфортно жить и работать. Также мы решаем социальную задачу – жителям деревни не нужно ехать на работу, создавая пробку. Они прекрасно работают здесь», – заметил Степанов.

Такой бонус, как предоставление жилья, привлекает сотрудников и позволяет решать вопрос дефицита кадров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколково приземлят у казанского аэропорта

Можно предположить, что в будущем в Лаишевском районе будут возникать и новые IT-деревни. Например, председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов заявил на днях на совещании с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, что хочет перебазировать часть резидентов в Татарстан. Фонд предлагает десантировать проекты, которые нацелены на замещение продукции зарубежных корпораций.

«Если все сложится и компании пройдут банковский фильтр, мы рассчитываем, что те площадки, которые есть в Татарстане, могут быть использованы для развертывания производства этих компаний», — сказал Дроздов.

Президент РТ как раз напомнил, что у ОЭЗ «Иннополис» две площадки — в Верхнеуслонском и Лаишевском районах. Он отметил, что очень большая перспектива у площадки рядом с казанским аэропортом. Появление новых компаний здесь позволит создать дополнительные рабочие места и снизить маятниковую миграцию населения.

Предправления фонда «Сколково» Игорь Дроздов (справа) заявил, что хочет перебазировать часть резидентов в Татарстан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы планируем развивать площадку около аэропорта. Во-первых, это крупный логистический узел, во-вторых, там огромное количество людей ездят на работу в город. А эта зона обеспечит рабочие места», — сказал Минниханов.

Жилье как поощрение

Поощрять своих сотрудников планирует и Казанский медико-инструментальный завод. В конце 2021 года производственная площадка предприятия в селе Кирби Лаишевского района прошла аккредитацию и получила статус промышленного парка (промышленный парк «КМИЗ Кирби»).

Поощрять своих сотрудников планирует и Казанский медико-инструментальный завод Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Социальная активность – одно из приоритетных наших направлений. Непрерывное развитие и совершенствование промышленного парка, а также желание обеспечить своих специалистов комфортными условиями проживания требует освоения новых прилегающих территорий, в связи с чем мы ведем последовательную и кропотливую работу по приобретению новых земельных участков и расширению зоны активности», – сказал директор предприятия в селе Кирби Фанис Шамсетдинов.

Компания планирует участвовать в торгах и к концу третьего квартала 2022 года выкупить около 20 земельных участков. Предполагается, что каждому «выдающемуся» сотруднику на договорной основе будет предоставлено по одному участку, где совместными усилиями планируется построить частные дома. «У нас уже есть несколько людей, которые проявили себя наилучшим образом: показали свою надежность и высокую работоспособность», – заключил он.

Компания планирует участвовать в торгах и к концу третьего квартала 2022 года выкупить около 20 земельных участков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До 2034 года в Лаишевском узле планируется построить 4 млн квадратных метров жилья

Как сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Лаишевского района, корпоративное жилье сотрудникам также предоставляет компания «Егорьевские теплицы», а компания Doorhan строит общежитие.

В целом, власти Татарстана рассматривают Лаишевский узел в как один из перспективных проектов жилищного строительства. В перспективе – до 2030-2034 годов – здесь планируется построить 3,6 млн квадратных метров жилья.

Государство готово построить в районе коммунальную инфраструктуру. В частности, из Казани до ОЭЗ «Иннополис» будут протянуты водовод и канализация. На это Татарстан уже получил льготные кредиты на сумму 12,3 млрд рублей. Как ожидается, интерес к застройке и без того привлекательных участков близ Казани только возрастет.

«Мы находимся рядом с Казанью, где живет много людей, которым нужно место работы. Сейчас люди, которые живут в Лаишевском районе, ездят на работу в Казань. Мы заинтересованы, в том, чтобы предприятия расширяли здесь свои производства. Рабочие места и жилье рядом с работой помогут снизить маятниковую миграцию», – отметили в пресс-службе района.

Власти Татарстана рассматривают Лаишевский узел в как один из перспективных проектов жилищного строительства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одним плюсом территории будет то, что здесь пройдет трасса М12. «Есть компании, которые изъявили желание развивать производство на территории Лаишевского района в том числе благодаря тому, что будет проходить трасса», - рассказали в администрации района.

«Предоставление жилья поможет минимизировать трудовую миграцию»

По мнению экспертов, строительство корпоративного жилья – хорошая возможность привлечь сотрудников не только из республики, но и со всей страны.

«Строительство корпоративного жилья – полезно, но не очень сильно распространено, потому что в республике мало предприятий, которые могут своим сотрудникам строить дома или квартиры», – считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

По его словам, в среднем, строительство многоквартирного дома обходится в 1,5-2 млрд рублей. «Корпоративное жилье нельзя расценивать как массовую застройку. У нас нет такого количества компаний, которые могут позволить построить дома сотрудникам. Строительство корпоративного жилья – единичный случай», - отметил Савельев.

Анастасия Гизатова: «Корпоративное жилье – не отголосок прошлого, а, наоборот, – очень перспективное направление» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что корпоративное жилье – это перспективное направление.

«Корпоративное жилье – не отголосок прошлого, а, наоборот, – очень перспективное направление. Может быть, большие организации будут развивать корпоративное жилье для своих коллективов. Я считаю, что за этим будущее», – полагает она.

Эксперт расценивает предоставление жилья не как акт благотворительности, а как «инструмент для удержания сотрудников».

«Это определенный финансовый инструмент для снижения прибыли и удержания сотрудников. То есть, в конечном итоге, это улучшение работы самого предприятия», – сказала она.