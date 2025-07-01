От Косово до СВО: десантник из Альметьевска рассказал о своем боевом пути

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Сегодня, в День ветеранов боевых действий, председатель Союза десантников Альметьевска Рустам Зарипов пришел к памятнику погибшим, чтобы возложить цветы в память о тех, кто не вернулся с поля боя. В его руках – красные гвоздики – символ скорби, мужества и памяти.

За плечами Рустама – не один боевой эпизод. Его военная биография – это Косово, Северный Кавказ, Чечня, а теперь и специальная военная операция. Всё началось в 1999 году, когда он – совсем молодой солдат-срочник – попал в состав миротворческого контингента в Косово.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

«Нас по тревоге подняли, отправили всех на территорию Косово. Тогда командир части вышел перед нами и сказал: "Если кто-то не хочет ехать – делайте шаг вперёд. Вас никто не осудит"», – вспоминает Рустам Зарипов.

Шаг вперед не сделал никто. И Рустам не испугался – он остался, принял решение и пошел до конца.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

С тех пор прошло более двух десятилетий. Шесть лет службы в воздушно-десантных войсках, командировки в «горячие точки», непростые решения. А потом – новая война. Как только началась СВО, Рустам одним из первых в Альметьевске пришел в военкомат. Не раздумывая. Слово «долг» для него – не пустой звук.

Выбор профессии, признается он, был не случайным. Он вырос в семье военного: его отец, Зарипов-старший, служил 25 лет в стройбате.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Сегодня война стала другой. Современные технологии изменили боевые действия. Но боль потерь осталась прежней.

«Они даже не понимают, что они делают. Они поражают противника на экране, как в компьютерной игре. Он смотрит на свой экран. Хоп – и нет. А что на поле происходит – это очень страшно», – говорит Рустам Зарипов.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Он знает, что такое терять товарищей. Поэтому День ветеранов боевых действий – это не просто дата в календаре, а день памяти. День, который касается сердца каждого солдата, говорит он.

Сегодня бойцы, как и Рустам Зарипов, несли цветы к памятникам. Вспоминали тех, кто был рядом и тех, кто стал настоящими Героями.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.