От Косово до СВО: десантник из Альметьевска рассказал о своем боевом пути
Сегодня, в День ветеранов боевых действий, председатель Союза десантников Альметьевска Рустам Зарипов пришел к памятнику погибшим, чтобы возложить цветы в память о тех, кто не вернулся с поля боя. В его руках – красные гвоздики – символ скорби, мужества и памяти.
За плечами Рустама – не один боевой эпизод. Его военная биография – это Косово, Северный Кавказ, Чечня, а теперь и специальная военная операция. Всё началось в 1999 году, когда он – совсем молодой солдат-срочник – попал в состав миротворческого контингента в Косово.
«Нас по тревоге подняли, отправили всех на территорию Косово. Тогда командир части вышел перед нами и сказал: "Если кто-то не хочет ехать – делайте шаг вперёд. Вас никто не осудит"», – вспоминает Рустам Зарипов.
Шаг вперед не сделал никто. И Рустам не испугался – он остался, принял решение и пошел до конца.
С тех пор прошло более двух десятилетий. Шесть лет службы в воздушно-десантных войсках, командировки в «горячие точки», непростые решения. А потом – новая война. Как только началась СВО, Рустам одним из первых в Альметьевске пришел в военкомат. Не раздумывая. Слово «долг» для него – не пустой звук.
Выбор профессии, признается он, был не случайным. Он вырос в семье военного: его отец, Зарипов-старший, служил 25 лет в стройбате.
Сегодня война стала другой. Современные технологии изменили боевые действия. Но боль потерь осталась прежней.
«Они даже не понимают, что они делают. Они поражают противника на экране, как в компьютерной игре. Он смотрит на свой экран. Хоп – и нет. А что на поле происходит – это очень страшно», – говорит Рустам Зарипов.
Он знает, что такое терять товарищей. Поэтому День ветеранов боевых действий – это не просто дата в календаре, а день памяти. День, который касается сердца каждого солдата, говорит он.
Сегодня бойцы, как и Рустам Зарипов, несли цветы к памятникам. Вспоминали тех, кто был рядом и тех, кто стал настоящими Героями.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.
Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.