От коррупции и «опасных банкротов» до иноагентов и таксистов: гид по новым законам России

До 1 сентября все водители общественного транспорта и такси должны предоставить работодателю документы об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления

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Сферу общественного транспорта и такси ждет волна увольнений?

Не успел в Татарстане заработать закон республики со свежими нормами работы такси (с 1 сентября), как на территории России уже с 31 августа поменяются правила. Согласно им, до 1 сентября все водители общественного транспорта и такси должны предоставить работодателю документы об отсутствии судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. Иначе их уволят.

О законе РТ, согласно которому все машины такси должны быть в Татарстане белыми или желтыми, «Татар-информ» уже подробно писал. Еще тогда, перед голосованием в Госсовете РТ, слышались осторожные возражения о возможном дефиците как машин, так и водителей.

Новая федеральная норма опять актуализирует вопрос. Не секрет, что среди водителей такси и особенно автобусов есть представители самых разных слоев общества. Перевозчики будут вынуждены следовать букве закона и увольнять людей. Но авторы закона заявляют, что эта мера направлена на обеспечение безопасности граждан.

Это, безусловно, важнее всего. Но возникает вопрос: кто физически будет крутить баранку? Возможно, нужно создать достойные условия для водителей, чтобы люди без судимости считали эту работу привлекательной и перспективной. Об этом «Татар-информу» заявил депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

«По сути, ничего плохого в этом законе нет – отсутствие судимости. Это же правильно. Речь о потенциально опасном транспорте – те же автобусы, такси. Услуги, которыми пользуются огромное количество граждан. Давайте все-таки сделаем эту работу приемлемой, повысим водителям заработную плату, создадим условия. Наверное, так будет правильно. Другой альтернативы быть не должно», – считает депутат.

С 4 августа государство сможет продавать недвижимость, нажитую с помощью коррупционных преступлений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недвижимость коррупционеров и новые штрафы пособникам иноагентов

В августе на территории России начнут работать еще шесть знаковых законов. Один из них позволит властям не только наказывать коррупционеров, но и пополнять бюджет за их счет.

По новому закону с 4 августа государство сможет продавать недвижимость, нажитую с помощью коррупционных преступлений. При этом отмечается, что «под раздачу» попадет вся недвижимость нарушителя, если нет обоснования законности доходов, на которые была совершена покупка. А не только та, что фигурировала в уголовных делах.

Самая важная поправка в закон заключается в том, что ранее государство могло переводить деньги и имущество, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, исключительно на баланс Соцфонда РФ. Сейчас же деньги будут поступать напрямую в бюджет страны.

С коррупционерами разобрались. Другой закон коснется ужесточения контроля за иноагентами. Теперь власти будут пристально следить за лицами, которые так или иначе взаимодействуют с иноагентами.

Новый закон также вступит в силу 4 августа и предусматривает штраф до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний и предупреждений Минюста РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Очевидно, что этот закон предусматривает особый контроль за работой СМИ. Такого мнения придерживаются и депутаты.

«Я думаю, это в больше степени коснется СМИ, чтобы усилить соблюдения норм законодательства в части иноагентов. Я только так это понимаю», – пояснил «Татар-информу» Фаррахов.

В тюрьмах регламентируют возможность введения режима «особых условий» Фото: © «Татар-информ»

«Опасные» банкроты и техногенные катастрофы, тюрьмы и «особые условия» в военное время

Из других законодательных новшеств России выделим меры по недопущению техногенных и экологических катастроф на обанкротившихся предприятиях. Погашение расходов на снижение соответствующих угроз будет приоритетным для кредиторов. Отдельно отмечается, что для взыскания средств не понадобится даже обращение конкурсного управляющего в арбитражный суд. Закон вступает в силу 24 августа.

«Все-таки приоритетно у нас в первую очередь взыскиваются средства на заработные платы, другие выплаты людям и пособия. Я думаю, этот закон связан больше с отдельными типами предприятий, работа которых может привести к катастрофам. Но что касается очередности, думаю, на первом месте все же останутся зарплаты и так далее. Это останется незыблемым. Но тут надо понимать, если предприятие производило опасную продукцию и оно останется без охраны и соблюдения мер безопасности, то это тоже неправильно. Для них тоже должны быть особые условия при банкротстве», – считает Фаррахов.

Кроме того, в тюрьмах регламентируют возможность введения режима «особых условий». С 28 августа законным поводом для этого станут режимы ЧС, повышенной готовности, военного положения, а также угроза вооруженного нападения. При таких условиях администрация учреждений вправе изменить распорядок дня, усилить охрану и ввести особый порядок допуска на объекты.

Помимо этого, с 6 августа ряд услуг в сфере охоты будут переведены в цифровое поле. Это облегчит выдачу документов и разрешений.

Наконец, уже сегодня на территории России заработает новый проект – цифровой рубль. Подробнее о новой форме национальной валюты и что от нее ждать россиянам – в материале «Татар-информа».