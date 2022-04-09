От коронавируса в Татарстане умерли еще одна женщина и трое мужчин

Еще четверо жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — трое мужчин и одна женщина. Таким образом, общее число официально признанных жертв Covid-19 в республике на 9 апреля 2022 года достигло 1909, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1909, из них подтверждено за сутки — четверо <…>», — рассказали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1941, 1947 и 1948 годов рождения, а также женщина 1941 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 выявлена в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 257 новых случаев Covid-19.