От коронавируса в Татарстане умерли еще четверо мужчин и одна женщина

Еще пятеро жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — четверо мужчин и одна женщина. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 30 марта 2022 года достигло 1863, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1863, из них подтверждено за сутки — пятеро <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1949, 1952, 1955 и 1973 годов рождения, а также женщина 1941 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 273 новых случая Covid-19.