«От кормов до ветеринара»: содержать кота в Татарстане стало дороже почти на 5%

Фото: «Татар-информ»

В честь Дня кошек, который отмечают в России 1 марта, эксперты Отделения-НБ РТ Волго-Вятского ГУ Банка России посчитали, как в республики изменилась стоимость содержания такого питомца за последний год.

Согласно расчетам, в январе 2024 года содержать кота для татарстанцев стало дороже на 4,9%.

Основная причина – рост издержек производителей товаров для животных. Так, выросли закупочные цены на ингредиенты (в том числе иностранного производства), входящие в состав кормов. Это произошло из-за увеличения стоимости логистики и ослабления рубля.

Подорожали и препараты для питомцев: вакцины, цена и обслуживание иностранного оборудования. Как следствие, дороже стал осмотр у ветеринара.

Подорожала и рыба из-за издержек на маркировку и подорожания логистики.

Практически не изменилось в стоимости только питьевое молоко. По данным экспертов, затраты на его производство, конечно, выросли, но это было компенсировано ростом объемов производства молока в республике.

Уточняется, что в расчет вошли региональные данные Росстата об изменении цен на все вышеперечисленное, а при учете стоимости рыбы не учитывали сельдь.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Татарстане превысила 7,3%.