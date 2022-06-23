От Иванушек до известных комиков: На День молодежи в Казань приедут российские звезды

Пресс-служба Минмолодежи РТ

В этом году празднование Дня молодежи в Татарстане будет продолжаться три дня. Во многих городах запланированы обширные культурные, образовательные и спортивные программы, выступления звезд российской эстрады.

В частности, в Казани 26 июня выступят Niletto, группа «Иванушки International», MC Сенечка и известный стендап-комик Павел Дедищев. Центральной площадкой в столице республики станет экстрим-парк «Урам». Об этом во время пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В этом году День молодежи носит федеральный характер. Поэтому масштаб праздника гораздо больше. За последние полтора года в развитии уличной культуры Казань шагнула далеко вперед. Среди музыкальных гостей — группа „Иванушки International“ и Niletto. Этот праздник станет ярким событием для молодежи любого возраста. Можно будет классно провести время, отдохнуть, послушать музыку и поучаствовать в конкурсах», — отметил министр.

Он подчеркнул, что для посещения праздника нужна предварительная регистрация. На данный момент ее прошли уже более 13,5 тыс. человек.

Кроме выступлений артистов, гостей праздника ждут много различных активностей: образовательная программа, квизы, танцевальные баттлы, мастер-классы по экстремальным видам спорта, арт-фестиваль, турниры по настольному теннису и киберспорту, также будет работать фуд-корт.

На празднике объявят победителей сразу нескольких грантовых конкурсов от Минмолодежи РТ, в том числе обладателей грантов для физлиц и для муниципальных учреждений молодежной политики.

«Конкурс для муниципальных учреждений от Минмолодежи РТ — это уникальная мера поддержки. Молодежные центры, клубы, детские лагеря получат до 2,5 млн рублей на реализацию различных мероприятий в этом году», — заявил Сулейманов.

26 июня в казанском экстрим-парке будут организованы три входа: под мостом Миллениум, со стороны Кремлевской набережной и парка имени Горького, добавила директор экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова.

«Мы заранее просим всех приезжать без машины, потому что под мостом автомобиль поставить будет нельзя. Кроме того, отдельное внимание мы уделяем обеспечению безопасности. Мы на связи с МВД, будет дежурить несколько карет скорой помощи, за порядком будут следить охранники и стюарды», — поделилась она.

На отдельной площадке проведут экстрим-фестиваль «Уличная классика», где лидеры субкультурных сообществ и деятели уличной культуры и спорта поговорят с молодыми людьми о том, как найти себя, собрать команду и способах взаимодействия с государством. Там же пройдет грантовый конкурс на тему уличной культуры и экстремального спорта, где можно получить до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи, сообщил председатель общероссийской общественной организации уличной культуры и экстремального спорта «Улицы России» Валентин Работенко.

«Хочется показывать уличную культуру и спорт. Это красиво и зрелищно. Фестиваль „Уличная классика“ пройдет в нескольких городах страны, но Казань станет центральной точкой. Именно здесь, в экстрим-парке „Урам“, пройдет самое большое мероприятие. Здесь будет представлено 47 регионов нашей страны», — пояснил он.

На фестивале будет представлены скейтбординг, BMX, трюковые самокаты, стритбол, воркаут и многие другие направления. Можно будет посмотреть как на профессионалов, так и покататься самим.

Более подробно о праздновании Дня молодежи в Татарстане читайте на сайте «Татар-информа».