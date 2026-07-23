От «йогурта Базылюк» до Сианя: путь Елены Костылевой к международному льду

10 тренеров к 14-ти годам, два золота юниорских первенств, отказ от перехода в спортивное гражданство Китая и нейтральный статус ISU. В августе Елена Костылева может выступить на своем первом международном старте - этапе Гран-при ISU в Китае. Как фигуристка с таким багажом оказалась в нейтральном статусе - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: из личного архива Евгения Плющенко

История Елены Костылевой – от «йогурта Базылюк» до нейтрального статуса

Елену Костылеву называют главной надеждой российского фигурного катания. В свои 14 она владеет тройным акселем и четверными прыжками – тем, что многие взрослые фигуристки только пытаются заполучить в свой арсенал. Но технический дар лишь половина истории. Другая половина – бесконечные переходы из одной группы в другую, публичные споры, в центре которых неизменно оказывается ее мама Ирина Костылева, и все больше разговоров о том, что спорт здесь уже не главное.

Ирина и Елена Костылевы Фото: Соцсети Ирины Костылевой

Впервые громко о Костылевой заговорили не после победы, а из-за истории, которая кому-то может показаться не стоящей и выеденного яйца. Ну или не яйца. Летом 2021 года на сборах в Новогорске у Лены каким-то образом оказалось в руках два йогурта (возможно, один был взят по просьбе Маргариты Базылюк) – и Этери Тутберидзе сочла это нарушением режима. Фигуристка покинула группу Этери. С тех пор «йогурт Базылюк» стал одним из главных интернет-мемов российского фигурного катания.

Мама фигуристки тогда написала в соцсетях: «Эта история в Новогорске с подлейшей Базылюк и ее йогуртом, от которого она отказалась (т.е. отрицала свою просьбу к Лене, – прим. Т-и), – вообще вишенка на торт. И уже здесь явно все шло от Тутберидзе». С этого эпизода и начался долгий путь фигуристки, в котором талант, скандалы и семейные драмы переплелись в один тугой узел.

Во всем виновата Тутберидзе?

Осенью 2021-го мама Костылевой снова вышла в свет – на этот раз с откровениями об уходе дочери из группы Тутберидзе. По ее версии, Лену там не ценили, она каталась на обезболивающих после травмы на хореографии, а все разговоры про «маму дуру» – это штамп, который вечно вешают на родителей. Тутберидзе промолчала.

Осенью 2023-го – новый скандал. В школе «Москвич» Лену выгнали со льда в первый же день сезона. Мама взяла камеру, вывела дочь на лед и сказала: «Ты чемпионка, ты лучшая». После этого, по ее словам, началась травля, дошло до рукоприкладства. Лену оставляли тренироваться последней, когда сил уже не было, она восстановила четверной сальхов, а потом получила травму. Итог – уход.

Тутберидзе на публичные обвинения матери Костылевой ни разу не отвечала. Но в одном из интервью она говорила о спортсменах, которые покидают ее группу: «Есть те, кого я не возьму обратно. Потому что было предательство». К кому именно относилась эта фраза, она не уточнила. Впрочем, эпизодов, которые Этери могла бы трактовать как «предательство», в ее долгой (с 1994 года) тренерской карьере наверняка было немало.

Этери Тутберидзе Фото: © «Татар-информ»

«Встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой тренер на всю жизнь»

С марта 2024 года фигуристка тренировалась в академии «Ангелы Плющенко». Однако сотрудничество, длившееся почти два года, также завершилось громким скандалом. В ноябре 2025 года двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что мать фигуристки была удалена с тренировочной площадки из-за применения физической силы к дочери и оскорблений в адрес других спортсменов. Тренер передал видеодоказательства уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка.

21 декабря 2025 года Плющенко официально объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. В своем обращении он написал: «Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца… но, как оказалось, не все зависит от спортсмена и тренера». Тогда же стало известно о переходе фигуристки в академию «Триумф» к Софье Федченко.

Однако сотрудничество с Федченко продлилось недолго – всего 19 дней. В «Триумфе» объяснили разрыв систематическими пропусками фигуристкой тренировок, невыполнением условий по контролю веса и вмешательством ее матери в тренировочный процесс. В заявлении академии говорилось: «Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима». Отдельно подчеркнули, что мать фигуристки нарушает спокойствие школы — кричит на весь лед, мешая другим спортсменам.

8 января уже 2026 года Костылева вернулась к Плющенко. Сама фигуристка объяснила это просто: «Встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек – мой тренер на всю мою жизнь. Он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать». Плющенко заявил, что ради Лены «стер ластиком весь негатив и переступил через принципы».

Показательно, что даже в разгар конфликта Костылева продолжала участвовать в шоу Плющенко «Спящая красавица». Обозреватели заговорили о том, что эта история все меньше похожа на спорт и все больше – на шоу-бизнес.

Елена Костылева и Евгений Плющенко Фото: t.me/evgeniplushenkoofficial

«Я родилась в России, и другие флаги меня не интересуют»

В ноябре 2025 года Костылева рассказала, что ей предлагали выступать за Китай. Тогда она ответила: «Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом».

Однако спустя полгода ISU допустил россиян до международных турниров в нейтральном статусе. Елена вошла в список. Для фигуристки с ее прыжками это шанс реализовать себя – и он перевесил недавние категоричные заявления.

Ранее мы сообщали о присвоении нейтрального статуса еще 13 российским фигуристам. С 28 по 31 июля в Новогорске они пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России. Те, кто выступит на этапе Гран-при ISU в китайском Сиане, поедут и на следующий этап в Бангкок.

Что касается квот: на этот раз ISU выделил российским юниорам место в парном катании. Пару Полины Шешелевой и Егора Карнаухова, вероятно, ждет еще и Анкара, где на 16–19 сентября 2026 года запланирован четвертый этап юниорской серии Гран-при.

Два этапа соревнований на каждого спортсмена, очки копятся, в финал проходят шестеро. Дальше – развилка: бросать все силы на одного лидера, чтобы биться за финал, или раскидать старты между разными ребятами, чтобы все получили практику, пусть даже без шанса на финал?

Федерация пока держит паузу. Ответ дадут после закрытых контрольных прокатов в Новогорске. Посмотрят, как выглядят программы, в каком состоянии кандидаты – и примут решение. Формально у нас есть чемпионы России и явные фавориты в каждом виде, но на деле картина не такая однозначная.

Взять хотя бы мужское одиночное катание. Лев Лазарев из ЦСКА – главный претендент, в его произвольной пять четверных. Но тут же возникает вопрос: не станет ли его принадлежность к армейскому клубу проблемой для ISU? В женском одиночном позиции Костылевой выглядят крепче – но сможет ли она обойти Софию Дзепку, которая на последнем финале Гран-при России набрала 223,55?

Хотя у Дзепки статус резервного участника сборной России, все зависит от контрольных прокатов. А в парах и танцах разница между призерами чемпионата России вообще исчисляется парами баллов. Остается ждать мнения судей и экспертов.

Российские фигуристы возвращаются на международную арену системно. Первая остановка — китайский Сиань в августе.