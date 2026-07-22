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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2026 13:01

ISU выдал нейтральный статус ещё 13 российским фигуристам

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ISU выдал нейтральный статус ещё 13 российским фигуристам
Аделия Петросян на Олимпиаде-26 в Милане
Автор фото: РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус ещё 13 российским фигуристам, сообщается на официальном сайте организации.

В обновленный список вошли София Дзепка, Арсений Федотов, Мария Фефелова, Егор Карнаухов, Елена Костылева, Лев Лазарев, Полина Сажина, Полина Шешелева, Иван Тельнов, Артем Валов, Дарья Дрожжина, Алексей Белкин и Виктория Стрельцова.

Таким образом, общее количество российских фигуристов, допущенных к международным стартам в нейтральном статусе, достигло 21. Ранее разрешение получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк, Григорий Фёдоров, а также парники Виктория Двинина и Артем Петров.

Напомним, ISU допустил российских спортсменов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе начиная с сезона-2026/27.

#фигурное катание #Россия
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